Belou : "J'exprime ma gratitude et mon indéfectible attachement au Président Azali Assoumani, Chef de l'État et Chef suprême des Armées, pour son eng"



À l'occasion de la célébration du 51ème anniversaire de l'accession de notre pays à notre indépendance, je tiens, en ma qualité de Directeur de Cabinet du Président de l'Union des Comores chargé de la Défense, à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble du peuple comorien pour la réussite de cette importante commémoration, célébrée dans un esprit de paix, d'unité et de patriotisme . À l'occasion de la célébration du 51ème anniversaire de l'accession de notre pays à notre indépendance, je tiens, en ma qualité de Directeur de Cabinet du Président de l'Union des Comores chargé de la Défense, à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble du peuple comorien pour la réussite de cette importante commémoration, célébrée dans un esprit de paix, d'unité et de patriotisme .





Le 6 juillet 1975 demeure une date historique qui rappelle le courage de nos aînés et le choix d'un peuple libre de prendre en main son destin. Cette célébration nous invite à préserver cet héritage et à poursuivre nos efforts pour bâtir un pays uni et prospère.





J'exprime ma gratitude et mon indéfectible attachement et soutien à Son Excellence le Président Azali Assoumani, Chef de l'État et Chef suprême des Armées, pour son engagement en faveur de la paix, de l'unité nationale et du développement de notre pays.





J'adresse également mes félicitations au Chef d'État-Major général de brigade Youssouf Idjihadi ainsi qu'à l'ensemble des Forces armées et des corps en uniforme pour leur professionnalisme et leur contribution au bon déroulement de cette commémoration.





Leur engagement quotidien au service de la sécurité et de la souveraineté nationale mérite notre reconnaissance.





Je tiens également à adresser mes sincères remerciements au peloton de l'Armée de la République-Unie de Tanzanie qui nous a fait l'honneur de défiler, une fois de plus, aux côtés de nos Forces armées.





Leur présence fraternelle à cette cérémonie témoigne de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent nos deux pays, et contribue à renforcer les liens entre nos institutions militaires.





Que cette célébration renforce notre unité, notre attachement à la Nation et notre volonté commune de continuer à œuvrer pour le développement de notre cher pays.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

Secrétaire National du parti CRC