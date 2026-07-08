« Aujourd’hui, nous protégeons ce qui protège nos enfants ». « Nous avons compris que si nous ne protégeons pas les mangroves aujourd'hui, nos enfants

« Aujourd’hui, nous protégeons ce qui protège nos enfants » : à Milembeni, les femmes redonnent vie aux mangroves de Barakani







Il y a encore quelques années, les habitants de Milembeni dans la région de Sima observaient avec inquiétude la dégradation progressive des mangroves de Barakani. Ces dernières, indispensables à la protection du littoral et à la reproduction des poissons, perdaient peu à peu de leur vitalité sous l'effet des pressions humaines et des changements climatiques. Il y a encore quelques années, les habitants de Milembeni dans la région de Sima observaient avec inquiétude la dégradation progressive des mangroves de Barakani. Ces dernières, indispensables à la protection du littoral et à la reproduction des poissons, perdaient peu à peu de leur vitalité sous l'effet des pressions humaines et des changements climatiques.





Pour les femmes du village, cette situation n'était pas seulement une question environnementale. Elle touchait directement leur quotidien, leurs moyens de subsistance et l'avenir de leurs familles.





Aujourd'hui, les choses changent. Sur les berges de Barakani, des milliers de jeunes palétuviers ont retrouvé leur place grâce à une mobilisation exceptionnelle de la communauté. Et à l'avant-garde de ce mouvement se trouvent les femmes et les jeunes de Milembeni.





Dès les premières heures de la journée, elles sont nombreuses à rejoindre le site, armées de plantules, de bottes et surtout d'une détermination sans faille.





« Nous avons compris que si nous ne protégeons pas les mangroves aujourd'hui, nos enfants en subiront les conséquences demain », explique la présidente Fahar Houmadi, participante à la campagne de reboisement. « Les poissons deviennent plus rares et certaines parties du littoral sont plus exposées qu'avant. Nous avons décidé d'agir. »





Cette prise de conscience est l'un des résultats les plus marquants du projet de gestion communautaire des mangroves de Barakani, mis en œuvre par le CO.GA.CO.PE avec l'appui du Programme de Microfinancements du Fonds pour l'Environnement Mondial (SGP/FEM) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).





Grâce à un financement d'environ 40 000 dollars américains, le projet soutient la restauration des mangroves tout en renforçant les capacités des communautés et en développant des alternatives économiques durables, notamment pour les femmes et les jeunes.





Mais au-delà des activités réalisées, c'est la transformation des mentalités qui impressionne le plus. « Avant, nous regardions les mangroves sans vraiment connaître leur importance », raconte Néemati Arfina. « Aujourd'hui, nous savons qu'elles protègent nos côtes, servent de refuge aux poissons et nous aident à faire face aux effets du changement climatique. »





Cette nouvelle compréhension a progressivement transformé les femmes du village en véritables gardiennes de cet écosystème.





Le jour de la campagne de reboisement le 5 juin 2026 coïncidant à la journée mondiale de l’environnement, leur mobilisation a surpris même les organisateurs. Jeunes filles, mères de famille, enfants et femmes âgées ont répondu présentes en nombre. « Voir autant de femmes réunies pour une même cause nous a donné beaucoup d'espoir », confie un responsable communautaire. « Elles ont montré que la protection de l'environnement est aussi une affaire de leadership féminin. »





Pour les participantes, cette journée a été bien plus qu'une activité de plantation. « Lorsque je plante un palétuvier, je pense à mes enfants et à mes petits-enfants », explique Daoud Mohamed en souriant. « Peut-être qu'ils ne se souviendront pas de moi, mais ils profiteront des arbres que nous avons plantés aujourd'hui. »





Au-delà des bénéfices environnementaux, le projet a également renforcé la cohésion sociale au sein du village. Associations locales, jeunes et femmes ont travaillé ensemble autour d'un objectif commun : préserver les ressources naturelles dont dépend leur avenir.





Cette dynamique collective constitue aujourd'hui l'un des principaux acquis de l'initiative. Pour les habitants de Milembeni, la restauration des mangroves ne représente pas seulement une réponse aux défis environnementaux. Elle symbolise la capacité d'une communauté à se mobiliser, à apprendre et à agir pour construire son propre avenir.





À Barakani, chaque jeune palétuvier planté raconte ainsi une histoire de résilience, de solidarité et d'espoir. Et derrière cette renaissance des mangroves se dessine une autre réussite : celle des femmes de Milembeni qui ont choisi de devenir les premières protectrices d'un patrimoine naturel dont dépend l'avenir de toute une communauté.





Car ici, les femmes ne plantent pas seulement des arbres. Elles plantent les racines d'un avenir plus durable pour les générations à venir.





PNUD Comores