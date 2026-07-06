6 JUILLET 1975 : comme au football ! Encore moins de personnes savent ou se souviennent que ce corner fut obtenu par le latéral Vincent Angloma après

6 JUILLET 1975 : comme au football !







Figurent au nombre de mes passions le football et la politique et j'ai souvent la faiblesse d'analyser cette dernière à l'aune des enseignements que je tire du ballon rond. Figurent au nombre de mes passions le football et la politique et j'ai souvent la faiblesse d'analyser cette dernière à l'aune des enseignements que je tire du ballon rond.





26 mai 1993 au stade olympique de Munich, à la 44ème minute, Basile Boli saute plus haut que Frank Rijkaard et, d'une tête rageuse, catapulte le ballon dans les filets du légendaire MILAN AC : 1 à 0 pour l'OM. Le score en reste là et les Marseillais remportent la première Ligue des Champions de l'histoire du football français. Combien de personnes savent ou se souviennent que Boli a marqué suite à un magistral corner enroulé du pied gauche d'Abedi Pelé ?





Encore moins de personnes savent ou se souviennent que ce corner fut obtenu par le latéral Vincent Angloma après une chevauchée fantastique sur tout le côté droit du terrain. Le sacre de l'OM le 26 mai 1993 est un triomphe collectif qui est l'aboutissement de plusieurs victoires accumulées au fil des mois MAIS l'on retient qu'UN HÉROS : l'homme de la 44ème minute du 26 mai 1993, BASILE BOLI. C'est peut-être injuste pour ses coéquipiers mais c'est ainsi.





Nous nous complaisons dans la simplification et dans la lecture brute de l'événement à l'instant T. Les analyses et les perspectives historiques nous rebutent ou sont savamment occultées pour construire certaines légendes ET pour effacer certains individus de la mémoire collective.

Ahmed Abdallah Abderemane, qu'Allah lui fasse Miséricorde, est sans conteste l'HOMME du 6 JUILLET 1975. C'est lui qui a proclamé l'indépendance des Comores. À ce titre, il mérite nos hommages. Mais est-ce que nous devons lui attribuer seul cette victoire sur le colonialisme français ? Évidemment non.





Le discours solennel de celui qui était président du conseil de gouvernement des Comores à la Chambre des Députés des Comores le 6 juillet 1975 n'est pas un acte isolé dans le processus d'émancipation politique des Comores. Par ce discours historique, Ahmed Abdallah Abderemane a marqué un but contre la France. Mais tout a commencé avec le combat du MOLINCO entamé en dehors de nos frontières nationales au début des années 60 et poursuivi sur le sol comorien par le PASOCO à partir d'août 1969.





Notre République honore-t-elle à la mesure de leurs mérites et de leurs sacrifices les précurseurs du mouvement indépendantiste comorien ? Je ne le pense pas. Il a fallu attendre le décès de Mohamed Ali Mbalia en 2013 puis de Bacar Boina en 2018 pour que la République veuille enfin honorer le fondateur du PASOCO et l'ancien secrétaire général du MOLINCO. Que savent nos jeunes de leurs compagnons de lutte : Mohamed Ali Chami, Abdourahamane Mhishimiwa, Youssouf Abdoulhalik, Ali Hamada Mbaé, Abdou Zakaria, Mohamed Fazul, Ali Yachourtu Bourhane, Salim Hadji Himidi, Hadidja Sabil, Mohamed Taki Omar, Bruno Humblot et les autres ? Pas grand-chose.





Revenons à la date du 6 juillet 1975. Les 33 députés représentant les îles de Ndzouani, Moili et Ngazidja ont voté comme un seul homme l'indépendance. Qui se souvient de leurs noms ? Pas grand monde. Ici, chez moi à Mkazi, peu savent, y compris des gens qui étaient majeures en 1975, que Mmadi Maoulida, qui est toujours en vie, est l'un des députés qui ont voté pour notre indépendance.





Il est de notre devoir d'honorer de leur vivant tous ceux qui ont rendu des services distingués à notre nation et de perpétuer leur mémoire quand ils ne sont pas de ce monde.





Qu'Allah couvre de Sa Miséricorde Infinie tous ceux et celles qui ont oeuvré pour notre indépendance, inachevée soit-elle. Merci au buteur du 6 juillet 1975. Merci à ses 33 coéquipiers. Merci à ceux qui ont brillé dans cette très longue compétition depuis les éliminatoires enTanzanie dès 1962. Toute notre reconnaissance à la Tanzanie qui nous a prêté gracieusement ses terrains de Dar es Salam et de Zanzibar quand il nous était interdit d'évoluer sur nos stades.





Ne boudons pas notre plaisir en ce jour de notre accession à la souveraineté internationale. Bonne fête à tous et à toutes.





Indépendance inachevée ? Oui mais j'ai décidé de ne pas en parler maintenant. J'aborderai ce sujet dans un autre post.





Abdourahamane Cheikh Ali