Viol collectif sur une mineure : un jeune homme activement recherché !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 juin 2026 2026-06-30T18:38:00+02:00 Modifier ce post

Viol collectif sur une mineure : un jeune homme activement recherché ! En effet, après son forfait, le commanditaire présumé de cet acte a pris la fui

Un jeune impliqué dans le viol en groupe d'une mineure en fuite à Anjouan


Viol collectif sur une mineure : un jeune homme activement recherché !

FAKRI GHARIBOU, agé de 20 ans, est activement recherché pour agression sexuelle en bande organisée sur une mineure de 14 ans et demi à Ngazidja. Un mandat d'arrêt est émis contre lui par le tribunal de Moroni.

En effet, après son forfait, le commanditaire présumé de cet acte a pris la fuite pour se rendre sur l'île d'Anjouan. Toute personne détenant des informations qui permettraient aux forces de l'ordre de l'appréhender est priée de contacter ce numéro : 117.

Dhoulkarnaine Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières