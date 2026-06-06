Vers une augmentation du prix des carburants

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 06 juin 2026 2026-06-06T11:38:00+02:00 Modifier ce post

Vers une augmentation du prix des carburants. Un scénario qui rappelle la première tentative où Beit-Salam a dû faire marche arrière face à la contest

Vers une augmentation du prix des carburants

Selon plusieurs sources concordantes et bien informées, le gouvernement a bel et bien l'intention d'augmenter les prix du carburant de 100 à 150 FC le litre, soit une hausse oscillant entre 13 et 20 %. 

Cette fois, les autorités espèrent faire passer la pilule, d’où le choix d’attendre la période des Mashuhuli pour l’entrée en vigueur de ladite décision. 

Un scénario qui rappelle la première tentative où Beit-Salam a dû faire marche arrière face à la contestation. Ces propositions émanaient pourtant des « têtes pensantes » du Renouveau, diplômées des meilleures écoles de commerce du monde. Toufé Maecha

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières