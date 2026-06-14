Un jeune homme meurt dans une carrière, écrasé par une chute de pierres !La victime, qui serait originaire d'Ankibani, est ensevelie au niveau de la

Un jeune homme meurt dans une carrière, écrasé par une chute de pierres







La carrière informelle de Chikoni sur l'île d'Anjouan a été le théâtre d'un drame humain ce dimanche 14 juin. En effet, à l'aide d'une barre à mine, alors qu'un jeune homme extrayait de la pierre en hauteur, une masse s'en détache, laquelle entraîne le trentenaire dans une chute de plusieurs mètres, selon nos informations. La carrière informelle de Chikoni sur l'île d'Anjouan a été le théâtre d'un drame humain ce dimanche 14 juin. En effet, à l'aide d'une barre à mine, alors qu'un jeune homme extrayait de la pierre en hauteur, une masse s'en détache, laquelle entraîne le trentenaire dans une chute de plusieurs mètres, selon nos informations.





La victime, qui serait originaire d'Ankibani, est ensevelie au niveau de la partie supérieure sous un amas de pierres. Très vite, des personnes sur place se mobilisent pour l'en dégager. On découvre que la tête du jeune est écrasée, d'après un témoignage. L'ouvrier de la carrière est aussitôt transféré à son village.





À noter que la carrière sauvage de Chikoni à Anjouan représente un réel danger pour ceux qui y travaillent. Sans véritables moyens de protection, hormis une corde autour de la taille, ces hommes risquent tous les jours leurs vies qui ne tiennent qu'à un fil.





Dhoulkarnaine Youssouf