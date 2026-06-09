Toufé Maecha et El-had Saïd Omar ont passé la nuit à la gendarmerie

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0 0 09 juin 2026 2026-06-09T10:11:00+02:00 Modifier ce post

Toufé Maecha et El-had Saïd Omar ont passé la nuit à la gendarmerie. Ce matin du mardi 9 juin 2026, le syndicat, accompagné de plusieurs journalistes.

Toufé Maecha et El-had Saïd Omar ont passé la nuit à la gendarmerie


Toufé Maecha et El-had Saïd Omar ont passé la nuit à la gendarmerie

Le Syndicat national des journalistes comoriens (SNJC) informe l’opinion publique que le journaliste Toufé Maecha et le directeur de publication du quotidien La Gazette des Comores, El-had Saïd Omar, interpellés dans la soirée du lundi 8 juin 2026 par des éléments de la Gendarmerie nationale, ont passé la nuit dans les locaux de la gendarmerie de Moroni.

Ce matin du mardi 9 juin 2026, le syndicat, accompagné de plusieurs journalistes, s’est rendu à la Gendarmerie nationale afin d’obtenir des informations sur les raisons de ces interpellations. Malgré leurs démarches, aucune explication claire ne leur a été communiquée.

Face à ce manque d’informations, le SNJC s’est ensuite regroupé au Palais de justice dans l’espoir de rencontrer le Procureur de la République (PR) ou le Procureur général (PG). Ces derniers ont indiqué ne pas être en mesure de recevoir le syndicat invoquant un manque de disponibilité, avant de préciser que l’affaire est en cours d’enquête et qu’aucune communication ne peut être faite à ce stade sur les motifs de ces arrestations.

Le SNJC exprime sa vive préoccupation face à cette situation.
Le SNJC demande la libération immédiate de ces deux professionnels des médias et appelle les autorités compétentes à faire preuve de transparence quant aux motifs de leur interpellation, dans le respect des principes de l’État de droit.

Fait à Moroni, le 9 juin 2026 à 11h00
Le Bureau exécutif du SNJC

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