Saïd Jaffar El-Macelie, l’enseignant qui a changé le cours de ma vie. Fasciné par le quotidien des dockers et des boutriers, je passais le plus clair.

Saïd Jaffar El-Macelie, l’enseignant qui a changé le cours de ma vie







Il est des hommes dont l’influence dépasse largement le cadre de leur fonction. Des hommes qui, par leur engagement, leur patience et leur foi dans le potentiel des autres, transforment des destinées. Pour moi, Saïd Jaffar El-Macelie incarne ce personnage. Enfant, alors que je vivais à Badjanani, j’étais davantage attiré par la vie du port que par les bancs de l’école. Il est des hommes dont l’influence dépasse largement le cadre de leur fonction. Des hommes qui, par leur engagement, leur patience et leur foi dans le potentiel des autres, transforment des destinées. Pour moi, Saïd Jaffar El-Macelie incarne ce personnage. Enfant, alors que je vivais à Badjanani, j’étais davantage attiré par la vie du port que par les bancs de l’école.





Fasciné par le quotidien des dockers et des boutriers, je passais le plus clair de mon temps à leurs côtés.

J’admirais leur courage, partageais parfois leurs repas après de longues journées de travail et rêvais de la mer bien plus que des salles de classe. Le docker « Mna Boubou » (le muet) étais mon ami. Avec mes gestes désordonnés il me comprenait et riait.





L’école me semblait inutile. Je m’en désintéressais au point d’être exclu. Inquiète pour mon avenir, ma grand-mère Moina Echa Binti Soilih décida alors de rendre visite à Saïd Jaffar El-Macelie, qui exerçait à l’époque comme enseignant et conseiller pédagogique. Elle lui raconta mes difficultés et mes réticences envers l’école. Grâce à son intervention, je fus réinscrit. Mieux encore, il décida de me prendre dans sa propre classe. Je dois avouer qu’à l’époque, cela ne me réjouissait guère.

J’étais convaincu que l’école n’était pas faite pour moi.





À la rentrée, avant même de me parler de leçons ou de devoirs, il me confia une mission simple : entretenir et arroser les pots de fleurs de l’établissement. Il fallait veiller à ce qu’aucune plante ne meure et qu’aucune fleur ne se fane. Cette responsabilité, aussi modeste soit-elle, me donna le sentiment d’être utile. Je la pris très au sérieux.





Puis vinrent les cours de calculs. Progressivement, sous sa conduite, je commençai à y prendre goût. Ce qui semblait impossible se produisit : je devins l’un des meilleurs élèves de la classe. Ma grand-mère n’en revenait pas. Moi-même, j’étais surpris de découvrir des capacités que j’ignorais posséder.





Mon amour pour la mer ne m’a jamais quitté. Après l’obtention de mon baccalauréat, je choisis même de travailler pendant un an comme pointeur à bord des bateaux, auprès de ceux qui m’avaient accueilli et soutenu dans leur modeste maison.





Mais grâce à l’éducation reçue et à l’accompagnement de Saïd Jaffar El-Macelie, j’avais désormais le choix de mon avenir. Aujourd’hui encore, lorsque je croise cet homme, j’ai envie de lui dire combien je lui suis reconnaissant. Car au-delà des connaissances qu’il m’a transmises, il m’a surtout appris à croire en moi-même. Il a, en quelque sorte, sauvé ma vie.





Cette histoire personnelle n’est qu’un reflet de la carrière remarquable de Saïd Jaffar El-Macelie. Figure majeure du système éducatif comorien, il a successivement occupé les fonctions de conseiller pédagogique, d’inspecteur pédagogique puis d’inspecteur général de l’Éducation nationale.





Doyen de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, il fut l’un des plus hauts responsables pédagogiques du pays.





Reconnu pour son expertise dans l’administration scolaire, l’évaluation des politiques éducatives et la réforme du système d’enseignement, il a contribué à de nombreuses réflexions sur l’avenir de l’éducation aux Comores, notamment sur la place des langues nationales dans l’enseignement.

Son engagement s’est également étendu à la vie publique. En 2019, il fut candidat à l’élection présidentielle, portant sa vision du développement national et de la gouvernance.





Pour beaucoup, Saïd Jaffar El-Macelie restera un haut responsable de l’éducation. Pour moi, il restera avant tout l’enseignant qui a su voir, chez un enfant perdu entre l’école et le port, un potentiel que personne d’autre ne voyait. Merci.





3 A