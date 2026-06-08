Réhabilitation du Lycée Said Mohamed Cheikh : Signature d'un nouvel accord de financement !

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0 0 08 juin 2026 2026-06-08T18:02:00+02:00 Modifier ce post

Réhabilitation du Lycée Said Mohamed Cheikh : Signature d'un nouvel accord de financement ! Un nouveau bâtiment administratif est également en constru

Réhabilitation du Lycée Said Mohamed Cheikh


Réhabilitation du Lycée Said Mohamed Cheikh : Signature d'un nouvel accord de financement !

Le chantier de réhabilitation du Lycée Saïd Mohamed Cheikh accueille ce lundi 8 juin une nouvelle visite de suivi, la deuxième depuis le lancement des travaux. Premier établissement secondaire du pays, le lycée fait l'objet d'une réhabilitation complète portant sur 53 salles de classe, les plateaux sportifs, l'infirmerie, la salle des professeurs, les laboratoires et les citernes d'eau.

Un nouveau bâtiment administratif est également en construction. Lancés en novembre 2025 pour une durée contractuelle de 13 mois, les travaux doivent s'achever au plus tard en décembre 2026.

Ce projet est financé par l'Agence Française de Développement à hauteur de 2,4 millions d'euros, soit environ 1,22 milliard de francs comoriens, dans le cadre du Programme Bundo la Malezi, dédié à la modernisation des infrastructures scolaires du pays.

Photo Mdjomba Soule
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

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