Quand le sort des nations tient sur un fil. Une réclusion à perpétuité prononcée le 28 novembre 2022, après une détention préventive de plus de 4 ans.

Quand le sort des nations tient sur un fil







Sans la victoire à Valmy le 20 septembre 1792, de l'armée révolutionnaire commandée par le valeureux Kellermann, la Révolution française serait tuée dans l'oeuf et la France ne serait jamais devenue une république. Sans la victoire à Valmy le 20 septembre 1792, de l'armée révolutionnaire commandée par le valeureux Kellermann, la Révolution française serait tuée dans l'oeuf et la France ne serait jamais devenue une république.





À l'inverse, l'impulsivité de Napoléon III le conduisit à déclarer une guerre mal préparée et sans alliés contre la Prusse. Les erreurs de commandement sur le champ de bataille de celui que Victor Hugo surnomma Napoléon le Petit précipitèrent le désastre de Sedan qui scella le sort du Second empire le 2 septembre 1870 et la perte de l'Alsace et de la Lorraine au profit du Deuxième Reich. L'empereur déchu connut l'humiliation de la détention en Allemagne et finit ses jours en Angleterre, après qu'il fut libéré, dans la vaine attente de la restauration de son empire.





Ces 2 évènements indiquent que le sort des nations tient parfois sur un fil.....Et souvent sur UNE décision du commandant en chef.





Une réclusion à perpétuité prononcée le 28 novembre 2022, après une détention préventive de plus de 4 ans, par une juridiction d'exception contre un ancien Chef d'État dans un contexte de fortes tensions entre l'accusé et son ancien allié redevenu rival risque de provoquer aujourd'hui un conflit entre 2 îles de la fragile Union des Comores.





Le 17 février 2001, le colonel-président Azali s'est distingué à Fomboni comme le Kellermann des Comores en sauvant l'essentiel : la préservation de l'unité nationale par l'instauration d'un climat de détente entre les îles et la pose des fondations d'une nouvelle architecture institutionnelle acceptée par tous les Comoriens. Son successeur Sambi assurera la réintégration effective de l'île de Ndzouani dans les institutions de la République grâce à l'opération Démocrate aux Comores le 25 mars 2008.





Depuis, la République est pleinement de retour à Ndzouani mais le démon du séparatisme n'est pas encore mort. Son esprit rôde dans toutes les îles de l'archipel des Comores. Le feu couve sous la cendre. Quelques gouttes d'essence versées par mégarde et voilà un incendie géant qui consumera tout sur son passage. L'édification d'une nation est une oeuvre de longue haleine. Il nous faudra du temps avant de nous sentir Comoriens et seulement Comoriens. Les présidents Azali et Sambi sont encore considérés, peut-être à leur corps défendant, avant tout comme Grand-Comorien et Anjouanais.





Je n'ai jamais été sambiste et je ne plaide pas pour une mesure de clémence en faveur de l'ancien président par pur électoralisme. Je considère seulement que sa mort en détention installerait durablement une haine entre Anjouanais et Grands Comoriens et provoquerait l'émiettement de la fragile Union des Comores. Les réseaux criminels transnationaux prospéraient dans ce chaos.





Les tensions géopolitiques du moment n'arrangeraient pas la situation. Je dirais même que les grandes puissances profiteraient de la crise pour exercer chacune son emprise sur une partie du territoire national. Si l'Union des Comores implose, Paris aura à gérer les flux migratoires qui transitent à Mayotte vers la France avec des puissances rivales. Peut-être aurions-nous les Américains à Ngazidja, les Russes à Ndzouani et les Chinois à Moheli. Et il n'est pas dit qu'ils se montreraient coopératifs.





À la veille du jour sacré du 1er Muharram 1448 qui marque la célébration du nouvel an musulman, j'espère que celui s'est distingué le 17 février 2001 comme le sauveur de l'unité nationale n'agisse pas aujourd'hui comme son fossoyeur. Amine





Abdourahamane Cheikh Ali