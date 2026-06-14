Nour El Fath AZALI, un artisan silencieux du RENOUVEAU comorien







Dans l’histoire politique des nations, il existe des hommes qui occupent le devant de la scène, et d’autres qui, dans l’ombre, bâtissent avec patience, loyauté et détermination les fondations d’un avenir meilleur. Aux Comores, le mouvement du RENOUVEAU voulu par le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, ne serait pas aujourd’hui une dynamique populaire sans l’engagement d’un homme devenu incontournable au sein du parti CRC : Nour El Fath Azali . Dans l’histoire politique des nations, il existe des hommes qui occupent le devant de la scène, et d’autres qui, dans l’ombre, bâtissent avec patience, loyauté et détermination les fondations d’un avenir meilleur. Aux Comores, le mouvement du RENOUVEAU voulu par le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, ne serait pas aujourd’hui une dynamique populaire sans l’engagement d’un homme devenu incontournable au sein du parti CRC : Nour El Fath Azali .





Depuis 2016, alors que beaucoup observaient le pouvoir à distance, Nour El Fath AZALI a fait le choix du sacrifice, de la discipline et du travail politique au service de la vision du Chef de l’État : conduire les Comores vers l’émergence à l’horizon 2030. Fidèle parmi les fidèles, il est resté aux côtés de son père non pas par privilège, mais par conviction politique et patriotique.





Loin des clichés qui collent souvent aux fils de dirigeants africains, fascinés par le luxe, les voyages et les plaisirs personnels, Nour El Fath AZALI a choisi une autre voie : celle du terrain, de l’écoute et de l’engagement militant. Pendant que certains héritiers du pouvoir vivent dans l’oisiveté, lui a décidé de se battre pour structurer une jeunesse consciente, engagée et tournée vers l’avenir.





À partir de 2022, après une longue réflexion stratégique, il entreprend avec courage la réforme et la redynamisation du parti CRC. Une nouvelle page politique s’ouvre alors. Sous son impulsion, le parti connaît une forte adhésion des jeunes, l’organisation d’assises de réflexion politique, des rencontres de proximité dans les régions et un retour du militantisme actif. Cette renaissance politique ne s’est pas faite seule.





À ses côtés, un homme s’est imposé comme son compagnon de combat : Djounaid, affectueusement surnommé “Djohn”, celui que beaucoup appellent désormais “l’infatigable”. Travailleur acharné, homme de terrain, organisateur discret mais redoutablement efficace,





Leur travail a porté ses fruits lors de la campagne présidentielle. Grâce à une mobilisation exceptionnelle des militants, des jeunes et de la diaspora, le Président Azali Assoumani a été réélu, confirmant ainsi la confiance du peuple comorien dans le projet de l’émergence.





Entre-temps, Nour El Fath AZALI devient Secrétaire général adjoint du parti CRC, preuve que le mérite, le travail et la fidélité finissent toujours par triompher. Aujourd’hui, il s’impose comme l’un des hommes-clés du pouvoir comorien et l’un des principaux visages du RENOUVEAU politique.





Son implication dans les grands projets structurants du pays témoigne d’une vision moderne et ambitieuse. L’organisation des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027 aux Comores représente déjà une immense opportunité économique, touristique et diplomatique pour notre nation. Derrière ce projet historique, beaucoup reconnaissent la détermination et l’efficacité de Nour El Fath AZALI dans la coordination et la concrétisation des ambitions nationales.





Face aux défis de notre époque, les Comores ont besoin de leaders capables d’inspirer, de rassembler et de construire. Nour El Fath AZALI incarne cette nouvelle génération politique qui préfère le travail au bruit, les résultats aux discours et la proximité avec le peuple aux privilèges du pouvoir.





Le Président du Mouvement RDDC, Fakihi Mradabi, ainsi que le Rassemblement de la Diaspora pour le Développement des Comores, réaffirment leur soutien total à Nour El Fath AZALI, et au concept du RENOUVEAU, devenu aujourd’hui un véritable espoir pour la jeunesse comorienne et pour l’avenir de notre nation.





L’histoire retiendra que pendant que certains doutaient, lui construisait. Pendant que certains parlaient, lui agissait .Et pendant que certains cherchaient des privilèges, lui a choisi de servir les Comores.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du parti CRC

Paris, le 28 Mai 2026