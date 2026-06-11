Ndzuwani : une clinique mobile japonaise pour rapprocher les soins des femmes. Un projet portant sur la santé menstruelle face aux défis climatiques a

Ndzuwani : une clinique mobile japonaise pour rapprocher les soins des femmes







Mutsamudu, le 11 juin 2026 – Une nouvelle clinique mobile a été officiellement remise ce jeudi au Palais de Dar-Nadjah. Ce véhicule médical, offert par le Gouvernement du Japon à travers l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), permettra d’améliorer l’accès aux soins pour les femmes vivant dans les zones les plus éloignées de l’île de Ndzuwani. Mutsamudu, le 11 juin 2026 – Une nouvelle clinique mobile a été officiellement remise ce jeudi au Palais de Dar-Nadjah. Ce véhicule médical, offert par le Gouvernement du Japon à travers l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), permettra d’améliorer l’accès aux soins pour les femmes vivant dans les zones les plus éloignées de l’île de Ndzuwani.





Grâce à cette clinique mobile, les équipes de santé pourront se déplacer au plus près des populations afin d’assurer le suivi des grossesses, les consultations prénatales et l’accompagnement des femmes qui rencontrent des difficultés pour accéder aux centres de santé.





La cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur de Ndzuwani, Dr Zaïdou Youssouf, de l’Ambassadeur du Japon aux Comores, S.E. Tojima Hitoshi, ainsi que de représentants du Gouvernement, de l’UNFPA, de la Direction régionale de la santé et de la société civile.





Un projet portant sur la santé menstruelle face aux défis climatiques a également été présenté. Cette initiative vise à mieux répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles dans un contexte marqué par les effets du changement climatique.





Cette nouvelle contribution témoigne de l’engagement du Japon, de l’UNFPA et des autorités comoriennes à renforcer l’accès aux soins et à améliorer les conditions de vie des populations de Ndzuwani.





Ministère de la santé