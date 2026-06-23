Ministère de l’Intérieur : Ouverture d’une formation sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains. Dans son alloc

Ouverture ce matin au Ministère de l’Intérieur d’une formation sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains





Moroni, le 23 juin 2026







La cérémonie d’ouverture d’une formation de 3 jours sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains aux Comores s’est tenue ce matin au Ministère de l’Intérieur, plus précisément à la Brigade Nationale de Répression du Trafic Illicite des Migrants et de Lutte contre la Traite des Personnes BNRTMTP. La cérémonie d’ouverture d’une formation de 3 jours sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains aux Comores s’est tenue ce matin au Ministère de l’Intérieur, plus précisément à la Brigade Nationale de Répression du Trafic Illicite des Migrants et de Lutte contre la Traite des Personnes BNRTMTP.





Présidée par Monsieur Abderemane Boina, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, la cérémonie a réuni le Commandant Ansoi Said Mahazi de la BNRTMTP, Paulot Almeida, Chef du Projet POC, Erick Piquet, Adjoint Chef du Projet, ainsi que les agents des forces de la sécurité nationale, bénéficiaires de la formation.





Dans son allocution, le Directeur de Cabinet a rappelé que "le trafic illicite des migrants et la traite des êtres humains constituent des atteintes graves à la dignité humaine". Il a ajouté : "Sachons que derrière les statistiques se cachent des femmes, des hommes et parfois des enfants confrontés à l’exploitation, à la violence, aux abus, à la précarité et à la perte de leurs droits fondamentaux".





En raison de sa position géographique au cœur de l’océan Indien, l’Union des Comores est exposée aux phénomènes migratoires régionaux. Si la migration constitue un droit fondamental quand elle est sûre, régulière et ordonnée, des réseaux criminels exploitent malheureusement des personnes vulnérables pour développer des activités illicites particulièrement lucratives.





Cette formation vise à renforcer les capacités collectives des forces de sécurité, à améliorer la coopération inter-institutionnelle, à favoriser le partage d’information et à développer des mécanismes opérationnels efficaces. L’objectif : identifier, prévenir, enquêter et poursuivre les réseaux criminels tout en assurant la protection et l’assistance aux victimes.





Cette formation est programmée par le projet de Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) en partenariat avec le ministère de l'intérieur.





Une session identique sera organisée prochainement sur l’île d’Anjouan afin d’étendre le renforcement des capacités à l’ensemble du territoire national





Service communication, ministère de l'intérieur