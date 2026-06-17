Le président Azali a réaffirmé sa détermination à faire respecter la dignité et les droits humains. Le Président a également salué l'accord de paix co

Bonne et heureuse année de l'Hégire 1448







Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a adressé ses vœux les plus chaleureux à l'ensemble des Comoriennes et Comoriens, qu'ils soient dans le pays ou au-delà de nos frontières, ainsi qu'à nos frères et amis étrangers résidant aux Comores à la place de l'indépendance le mardi 16 juin 2026. Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a adressé ses vœux les plus chaleureux à l'ensemble des Comoriennes et Comoriens, qu'ils soient dans le pays ou au-delà de nos frontières, ainsi qu'à nos frères et amis étrangers résidant aux Comores à la place de l'indépendance le mardi 16 juin 2026.





Dans son message à la Nation, le Chef de l'État a rappelé la profondeur du sens de l'Hégire : non pas un simple changement de calendrier, mais un acte de foi, de courage et de fraternité. Le départ du Prophète Muhammad (sws) de La Mecque vers Médine reste, quatorze siècles après, une leçon d'espoir et de renouveau pour chacun d'entre nous.





Le Président a également salué l'accord de paix conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République Islamique d'Iran, espérant que sa mise en œuvre rapide apportera stabilité et prospérité au Moyen-Orient et dans le monde.





Sur le plan national, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a interpellé la conscience collective face à la recrudescence des violences faites aux femmes et aux enfants, appelant à un renforcement des mécanismes de prévention, de protection et de justice. Il a réaffirmé sa détermination à faire respecter la dignité et les droits humains, conformément à la Constitution et au Code de la Famille.





Que cette nouvelle année de l'Hégire soit pour chacun d'entre vous source de baraka, de santé et de réussite. Beit-salam