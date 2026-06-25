Le Forfait Mensuel : Une soumission réelle des opérateurs aux pressions du gouvernement ? Bien que le gouvernement ne dispose pas du pouvoir légal d'i
Le Forfait Mensuel : Une soumission réelle des opérateurs aux pressions du gouvernement ?
Lors d'une conférence de presse, M. Christophe Olivier, DG de Yas a annoncé l'adoption prochaine d'un forfait mensuel. Reste à savoir quel en sera le prix afin d'évaluer s'il représente un gain réel pour les consommateurs par rapport aux offres actuelles de Comores Telecom et de Telma (Yas).
Le plaidoyer politique face aux recommandations internationales.
Interrogé par HaYba FM, le ministre de l'Économie numérique, M. Oumouri Madi Hassan, a rappelé que depuis février 2025, il ne cesse d'alerter sur la situation : le coût de l'internet pour une famille comorienne moyenne dépasse 2 % du budget familial. Il s'agit pourtant du seuil maximal recommandé par les instances internationales. Selon lui, cette tarification excessive pénalise lourdement les populations modestes et freine l'éducation des enfants.
Bien que le gouvernement ne dispose pas du pouvoir légal d'imposer des prix aux opérateurs, le ministre, informaticien de formation, fait valoir qu'il a mené, avec l'appui de l'exécutif, un plaidoyer constant auprès des acteurs du secteur. Il a notamment insisté sur les effets néfastes des tarifs actuels et a parallèlement sollicité Comores Câbles, le fournisseur de gros, pour qu'il revoie ses propres tarifs à la baisse.
La date butoir du 30 juin : Eba KWELI ?
Selon le ministre, la date limite pour le dépôt d'une nouvelle grille tarifaire par les opérateurs est fixée au 30 juin. Il a même précisé qu'il était envisageable que l'ANRTIC (le régulateur des télécoms) reçoive ces propositions dès aujourd'hui.
Eba KWELI (Est-ce vraiment le cas) ?
Vers un bras de fer le 1er juillet
Pendant ce temps, la tension monte du côté des usagers. L'ACTIC, qui défend les consommateurs des TIC, aux côtés du journaliste Oubeidillah Mchangama, appellent à une grève de l'achat de recharges internet le 1er juillet.
Ils accusent ouvertement les opérateurs de duper les consommateurs. Selon eux, le constat est sans appel : les forfaits s'épuisent mystérieusement bien avant que la capacité de données initialement achetée ne soit réellement consommée.
Photos : HaYba et IA Nano Banana
HaYba Jumla African Digital Voice From Moroni
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