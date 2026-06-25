Le Forfait Mensuel : Une soumission réelle des opérateurs aux pressions du gouvernement ?

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0 0 25 juin 2026 2026-06-25T18:35:00+02:00 Modifier ce post

Le Forfait Mensuel : Une soumission réelle des opérateurs aux pressions du gouvernement ? Bien que le gouvernement ne dispose pas du pouvoir légal d'i

Le Forfait Mensuel : Une soumission réelle des opérateurs aux pressions du gouvernement ?


Le Forfait Mensuel : Une soumission réelle des opérateurs aux pressions du gouvernement ?

​Lors d'une conférence de presse, M. Christophe Olivier, DG de Yas a annoncé l'adoption prochaine d'un forfait mensuel. Reste à savoir quel en sera le prix afin d'évaluer s'il représente un gain réel pour les consommateurs par rapport aux offres actuelles de Comores Telecom et de Telma (Yas).

​Le plaidoyer politique face aux recommandations internationales.

​Interrogé par HaYba FM, le ministre de l'Économie numérique, M. Oumouri Madi Hassan, a rappelé que depuis février 2025, il ne cesse d'alerter sur la situation : le coût de l'internet pour une famille comorienne moyenne dépasse 2 % du budget familial. Il s'agit pourtant du seuil maximal recommandé par les instances internationales. Selon lui, cette tarification excessive pénalise lourdement les populations modestes et freine l'éducation des enfants.

​Bien que le gouvernement ne dispose pas du pouvoir légal d'imposer des prix aux opérateurs, le ministre, informaticien de formation, fait valoir qu'il a mené, avec l'appui de l'exécutif, un plaidoyer constant auprès des acteurs du secteur. Il a notamment insisté sur les effets néfastes des tarifs actuels et a parallèlement sollicité Comores Câbles, le fournisseur de gros, pour qu'il revoie ses propres tarifs à la baisse.

​La date butoir du 30 juin : Eba KWELI ?

​Selon le ministre, la date limite pour le dépôt d'une nouvelle grille tarifaire par les opérateurs est fixée au 30 juin. Il a même précisé qu'il était envisageable que l'ANRTIC (le régulateur des télécoms) reçoive ces propositions dès aujourd'hui.
​Eba KWELI (Est-ce vraiment le cas) ?

​Vers un bras de fer le 1er juillet


​Pendant ce temps, la tension monte du côté des usagers. L'ACTIC, qui défend les consommateurs des TIC, aux côtés du journaliste Oubeidillah Mchangama, appellent à une grève de l'achat de recharges internet le 1er juillet.

​Ils accusent ouvertement les opérateurs de duper les consommateurs. Selon eux, le constat est sans appel : les forfaits s'épuisent mystérieusement bien avant que la capacité de données initialement achetée ne soit réellement consommée.

Photos : HaYba et IA Nano Banana
HaYba Jumla African Digital Voice From Moroni

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