"La préservation de l'environnement n'est pas un luxe, mais un devoir moral envers les générations futures". Pour rappel, au début des années 1990, le

28ème édition de la Journée de la Tortue à Itsamia







Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a pris part à Itsamia, à la 28ᵉ édition de la Journée de la Tortue, organisée chaque année en lien avec la Journée Mondiale de l'Environnement. Son Excellence le Président AZALI Assoumani, a pris part à Itsamia, à la 28ᵉ édition de la Journée de la Tortue, organisée chaque année en lien avec la Journée Mondiale de l'Environnement.





Avec la Gouverneure de l'Île Autonome de Mohéli des autorités insulaires et locales et de représentants du Système des Nations Unies aux Comores, le Chef de l'État a salué l'engagement exemplaire de cette communauté côtière et lancé un appel pressant à intensifier la protection des écosystèmes marins du pays.





Pour rappel, au début des années 1990, les plages d'Itsamia étaient à la fois un site de ponte majeur pour les tortues vertes et une zone de braconnage intense, menaçant l'espèce. En réaction, les habitants ont choisi la protection plutôt que le prélèvement, créant en 1991 l'ADSEI, association mettant en place des éco-gardes pour surveiller les plages jour et nuit.





Cette mobilisation locale a débouché sur une protection institutionnelle :





2001 : intégration au premier parc marin des Comores

Quelques années plus tard: transformation en Parc National de Mohéli

2020 : classement en Réserve de biosphère par l'UNESCO

Inscription au réseau international IOSEA de conservation des tortues marines





Dans son allocution, son Excellence le Président AZALI Assoumani a inscrit la célébration de cette année dans le contexte plus large du dérèglement climatique, rappelant que les Comores, comme l'ensemble des États insulaires, se trouvent en première ligne face à la montée des eaux, à l'érosion côtière et à la pression croissante sur les ressources halieutiques.





Le Chef de l'État a réaffirmé que Mohéli abrite l'un des sanctuaires de tortues marines les plus importants de l'océan Indien, et que cette richesse naturelle impose des responsabilités précises. Il a ainsi annoncé la volonté du Gouvernement de :





Valoriser la destination Mohéli, à travers la construction et la réhabilitation de routes facilitant l'accès aux sites naturels, dont les plages et le Parc Marin de Nioumachoua

Renforcer l'application de la loi et la pénalisation de la pêche illégale de la tortue, en réponse à la persistance du braconnage et des trafics

Identifier et sécuriser les zones de nourrissage et de ponte des tortues marines ;

Intensifier la lutte contre la pollution plastique, en particulier à l'approche des Jeux des Îles de l'Océan Indien 2027, que les Comores accueilleront

Poursuivre la transition énergétique, à travers le développement de centrales solaires et de projets éoliens dans les différentes régions du pays.





Le Président a également rappelé les engagements pris par les Comores dans le cadre de la COP21 sur le climat, soulignant que la protection des mangroves, des forêts et des zones marines constitue à la fois une richesse naturelle et un bouclier face aux dérèglements climatiques. Il a insisté sur le fait que la préservation de l'environnement n'est pas un luxe, mais un devoir moral envers les générations futures et une nécessité économique immédiate pour le pays.





Pour clôturer de son discours, le Chef de l'État a appelé chaque citoyenne et citoyen comorien, à son niveau de responsabilité, à s'engager pour faire de la préservation de l'environnement un véritable moteur du développement socio-économique et de l'émergence des Comores d'ici 2030. Beit-salam