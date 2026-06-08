Jeux des îles 2027 : Les entreprises de construction en visite à Moindzaza. Durant plus de 2 heures, le président et les ingénieurs de la commission d

Les entreprises de construction en visite à Moindzaza







Suite à l’appel d’offres lancé par le COJI pour la construction des 200 villas de la nouvelle ville qui servira de village des jeux en août 2027, une douzaine d’entreprises comoriennes et étrangères qui n’y répondu à l’invitation de la commission de passation de marchés du COJI pour une réunion technique et une visite sur le site de Moindzaza Djumbé. Suite à l’appel d’offres lancé par le COJI pour la construction des 200 villas de la nouvelle ville qui servira de village des jeux en août 2027, une douzaine d’entreprises comoriennes et étrangères qui n’y répondu à l’invitation de la commission de passation de marchés du COJI pour une réunion technique et une visite sur le site de Moindzaza Djumbé.





Durant plus de 2 heures, le président et les ingénieurs de la commission de passation de marchés ont décrit le projet et répondu aux questions des entreprises. Les dés sont donc jetés pour la construction du village des jeux de la plus grande compétition multisports de l’Océan Indien. Un projet reconnu comme vecteur de croissance, de création de richesses et d’emplois financés par les banques locales.





Toutes les entreprises présentes ont affiché un grand intérêt pour le projet présenté sous forme de 5 lots.





Comité d'organisation des jeux des îles 2027