Hausse du prix des carburants : Démenti du gouvernement ! Le Gouvernement tient à démentir formellement ces allégations, qui ne repos nt sur aucun doc

Communiqué







Le Gouvernement dément les allégations relatives à une prétendue hausse imminente des prix du carburant. Le Gouvernement dément les allégations relatives à une prétendue hausse imminente des prix du carburant.





Le Gouvernement a pris connaissance d'une publication diffusée sur les réseaux sociaux affirmant qu'une decision aurait été arrêtée, visant à augmenter le prix du carburant de 100 à 150 francs comoriens par litre, avec une entrée en vigueur prétendument programmée durant la période des grands mariages.





Le Gouvernement tient à démentir formellement ces allégations, qui ne reposent sur aucun document officiel, aucune décision gouvernementale et sur aucune communication émanant des autorités compétentes.





À ce jour, aucune mesure de cette nature n'a été adoptée par le Gouvernement. Les informations relayées relèvent de spéculations présentées comme des faits avérés, au risque d'induire la population en erreur et d'alimenter inutilement les inquiétudes des citoyens.





Le Gouvernement tient à rassurer la population que toute réflexion portant sur les politiques énergétiques fera l'objet de consultations appropriées avec les différentes parties prenantes avant toute prise de décision.





Le Gouvernement rappelle que les seules informations faisant foi sont celles





communiquées par les canaux officiels de l'État et invite les citoyens à faire preuve de vigilance face à la diffusion de rumeurs ou d'informations non vérifiées.





Fait à Moroni, le 6 juin 2026

Le Gouvernement