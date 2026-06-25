France : Un défenseur central comorien affole le mercato

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0 0 25 juin 2026 2026-06-25T09:37:00+02:00 Modifier ce post

France : Un défenseur central comorien affole le mercato. Et selon nos informations, ses prestations attirent désormais logiquement de nombreuses conv

Le Puy : Idris Mohamed, le meilleur défenseur de National, affole le mercato


France : Un défenseur central comorien affole le mercato

À seulement 22 ans, Idris Mohamed s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en National. Arrivé au Puy Foot en provenance de National 3, le défenseur central comorien a rapidement franchi un cap pour devenir un élément incontournable de l’arrière-garde ponote. Solide dans les duels, rapide dans la couverture et précieux à la relance, il a été récompensé de ses performances par une place dans l’équipe type du championnat.

Et selon nos informations, ses prestations attirent désormais logiquement de nombreuses convoitises. En effet, Le Puy a déjà reçu trois offres concrètes pour son jeune international comorien (4 capes), tandis que Le Havre et Le Mans suivent de près son évolution. À l’étranger, Marítimo et Monza sont également positionnés, et d’autres clubs de Ligue 1 ainsi que des formations européennes restent attentifs à sa situation. Mais d’après nos indiscrétions, c’est bien Frosinone qui est sur le point d’arracher le meilleur défenseur de troisième division. Après une seule saison en National, Idris Mohamed figure déjà parmi les dossiers les plus suivis de ce début de mercato.

Foot Mercato

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