Football (D3) - District Oichili-Dimani : Le FC Garde score d'Idjinkoundzi plus que jamais en route vers le titre. Le leader n’a pas tremblé. En allan

Déjà 8 buts inscrits en deux matchs pour le club !





FC Koimbani 1 - 4 FC Garde score

FC Baobab 1 - 4 FC Garde score





District Oichili-Dimani : le leader fait le break au sommet, Ouraleni signe le hold-up parfait pour le maintien !





Le FC Garde score impérial et intouchable (42 points)







​Le leader n’a pas tremblé. En allant s’imposer avec autorité sur le terrain du FC Baobab (1-4), le FC Garde Score conforte sa première place avec 42 points. Profitant de l'exemption de Nouvelle Force (2ème, 37 pts), le leader prend provisoirement 5 points d'avance. Le titre lui tend désormais les bras. ​Le leader n’a pas tremblé. En allant s’imposer avec autorité sur le terrain du FC Baobab (1-4), le FC Garde Score conforte sa première place avec 42 points. Profitant de l'exemption de Nouvelle Force (2ème, 37 pts), le leader prend provisoirement 5 points d'avance. Le titre lui tend désormais les bras.





​Cruelle désillusion pour le FC Mlambavou à domicile





​C'est la mauvaise opération de la journée, le FC Mlambavou s'est incliné au terme d'un match spectaculaire contre le FC Koimbani (2-3). En restant bloqué à 28 points, Mlambavou commet un faux pas fatal et se fait doubler au classement.





​La JS Sima cartonne et éjecte Mlambavou du top 4 !





​La JS Sima a profité à 100% du faux pas de Mlambavou. En écrasant littéralement l'Ekos Club (4-0), Sima fait un bond à la 4ème place avec 30 points. Mlambavou glisse au 5ème rang. Bien qu'ils comptent le même nombre de matchs joués (19 MJ chacun). La pression change de camp.





​Zone rouge : le FC Ouraleni signe le hold-up parfait !





​C’est un retournement de situation incroyable en bas de tableau.

​FC Ouraleni a fait le travail en s'imposant à l'extérieur face à Onze Rapide (1-2). Grâce à ses 3 points combinés à la lourde défaite du FC Baobab (1-4), Ouraleni grimpe à la 9ème place avec 19 points et sort officiellement de la zone de relégation.





​Le FC Baobab (10ème, 17 pts) s'enfonce quant à lui en position de relégable.





Place au tableau du classement de la 20e journée :





La rédaction avec Sports Oichili-Dimani