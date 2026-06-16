Football (D3) - District Oichili-Dimani : Le FC Garde score d'Idjinkoundzi plus que jamais en route vers le titre

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 16 juin 2026 2026-06-16T20:33:00+02:00 Modifier ce post

Football (D3) - District Oichili-Dimani : Le FC Garde score d'Idjinkoundzi plus que jamais en route vers le titre. Le leader n’a pas tremblé. En allan

Déjà 8 buts inscrits en deux matchs pour le club !

  • FC Koimbani 1 - 4 FC Garde score
  • FC Baobab 1 - 4 FC Garde score

District Oichili-Dimani : le leader fait le break au sommet, Ouraleni signe le hold-up parfait pour le maintien !

Le FC Garde score impérial et intouchable (42 points)


Football (D3) - District Oichili-Dimani : Le FC Garde score d'Idjinkoundzi plus que jamais en route vers le titre

​Le leader n’a pas tremblé. En allant s’imposer avec autorité sur le terrain du FC Baobab (1-4), le FC Garde Score conforte sa première place avec 42 points. Profitant de l'exemption de Nouvelle Force (2ème, 37 pts), le leader prend provisoirement 5 points d'avance. Le titre lui tend désormais les bras.

​Cruelle désillusion pour le FC Mlambavou à domicile


​C'est la mauvaise opération de la journée, le FC Mlambavou s'est incliné au terme d'un match spectaculaire contre le FC Koimbani (2-3). En restant bloqué à 28 points, Mlambavou commet un faux pas fatal et se fait doubler au classement.

​La JS Sima cartonne et éjecte Mlambavou du top 4 !


​La JS Sima a profité à 100% du faux pas de Mlambavou. En écrasant littéralement l'Ekos Club (4-0), Sima fait un bond à la 4ème place avec 30 points. Mlambavou glisse au 5ème rang. Bien qu'ils comptent le même nombre de matchs joués (19 MJ chacun). La pression change de camp.

​Zone rouge : le FC Ouraleni signe le hold-up parfait !


​C’est un retournement de situation incroyable en bas de tableau.
​FC Ouraleni a fait le travail en s'imposant à l'extérieur face à Onze Rapide (1-2). Grâce à ses 3 points combinés à la lourde défaite du FC Baobab (1-4), Ouraleni grimpe à la 9ème place avec 19 points et sort officiellement de la zone de relégation.

​Le FC Baobab (10ème, 17 pts) s'enfonce quant à lui en position de relégable.

Place au tableau du classement de la 20e journée :
Football (D3) - District Oichili-Dimani : Le FC Garde score d'Idjinkoundzi plus que jamais en route vers le titre

La rédaction avec Sports Oichili-Dimani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières