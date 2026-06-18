Face à la menace Ebola : le leadership d'Azali confirme la place des Comores dans la gouvernance sanitaire africaine. L'une des grandes leçons de cett

Face à la menace Ebola : le leadership du Président Azali Assoumani confirme la place des Comores dans la gouvernance sanitaire africaine







La réunion virtuelle de haut niveau des Chefs d'État et de Gouvernement africains consacrée à la riposte contre l'épidémie d'Ebola, tenue le 16 juin 2026, constitue bien plus qu'un simple rendez-vous sanitaire. Elle représente un moment politique majeur où chaque dirigeant africain était appelé à démontrer sa vision, son sens des responsabilités et sa capacité à défendre les intérêts de son peuple tout en participant à l'effort collectif continental. La réunion virtuelle de haut niveau des Chefs d'État et de Gouvernement africains consacrée à la riposte contre l'épidémie d'Ebola, tenue le 16 juin 2026, constitue bien plus qu'un simple rendez-vous sanitaire. Elle représente un moment politique majeur où chaque dirigeant africain était appelé à démontrer sa vision, son sens des responsabilités et sa capacité à défendre les intérêts de son peuple tout en participant à l'effort collectif continental.





À cette occasion, Son Excellence le Président Azali Assoumani a livré une intervention qui mérite d'être saluée tant pour sa pertinence que pour sa portée stratégique. En choisissant de placer la prévention, la solidarité et l'anticipation au cœur de son discours, le Président de l'Union des Comores a démontré une nouvelle fois que la sécurité sanitaire constitue désormais une composante essentielle de la souveraineté nationale et de la stabilité du continent africain.





Une vision présidentielle fondée sur l'anticipation





L'une des grandes leçons de cette intervention réside dans la capacité du Chef de l'État à anticiper les crises plutôt qu'à les subir.





Alors que les Comores ne recensent actuellement aucun cas d'Ebola, certains auraient pu considérer que cette menace concernait uniquement les pays directement touchés. Le Président Azali Assoumani a, au contraire, rappelé une vérité fondamentale : dans un monde marqué par la mondialisation, les flux migratoires, les échanges commerciaux et les transports internationaux, aucune frontière ne constitue une protection absolue contre les pandémies.





Cette approche traduit une gouvernance moderne où l'action publique ne consiste plus seulement à réagir face aux catastrophes, mais surtout à les prévenir.





Les crises du Covid-19 et du choléra ont profondément transformé les politiques publiques africaines. Les dirigeants responsables ont compris que la préparation est devenue un investissement stratégique. C'est précisément le message porté par le Président Azali devant ses homologues africains.





Une insularité qui impose davantage de responsabilités





Contrairement aux idées reçues, l'insularité des Comores ne constitue pas un bouclier sanitaire.

Le Chef de l'État a eu raison de rappeler que notre ouverture maritime, nos liaisons aériennes avec plusieurs pays de la région ainsi que la mobilité croissante des populations exposent notre archipel aux mêmes risques que les autres États africains.

Cette lucidité politique mérite d'être soulignée.





Refuser le déni constitue la première étape d'une gouvernance efficace.

En mettant rapidement en place une coordination multisectorielle, des mécanismes renforcés de surveillance épidémiologique, une évaluation des risques ainsi qu'un Plan national de préparation et de riposte contre Ebola, le Gouvernement démontre que les Comores ne souhaitent pas attendre l'arrivée de la maladie pour agir.





Cette démarche responsable est conforme à la vision de développement durable portée depuis plusieurs années par Son Excellence le Président Azali Assoumani.





La solidarité africaine comme principe de gouvernance





L'autre enseignement majeur de cette rencontre réside dans l'engagement du Président Azali en faveur d'une solidarité africaine renforcée.





Face aux crises sanitaires, aucun pays ne peut prétendre agir seul.

L'Afrique doit construire une véritable souveraineté sanitaire fondée sur la coopération scientifique, le partage des informations, le renforcement des systèmes de santé et la mobilisation des partenaires internationaux.





En saluant l'action de l'Africa CDC ainsi que celle de l'Organisation mondiale de la Santé, le Président des Comores a rappelé que la coopération régionale demeure l'un des piliers essentiels de la sécurité collective.





Cette position conforte la crédibilité diplomatique des Comores au sein des institutions africaines.

Une contribution financière qui dépasse sa valeur économique. L'annonce d'une contribution financière des Comores à la riposte africaine contre Ebola revêt une portée symbolique considérable.





Certes, notre pays demeure confronté à d'importants défis économiques.

Mais le Président Azali Assoumani a choisi de démontrer qu'un État responsable participe toujours à l'effort collectif selon ses capacités.





Ce geste traduit une philosophie politique claire : la solidarité ne se mesure pas uniquement au montant des contributions, mais également à la volonté d'assumer ses responsabilités au sein de la communauté africaine.

C'est ainsi que se construit le respect entre les nations.





Une diplomatie qui renforce le rayonnement des Comores





Depuis plusieurs années, sous l'impulsion du Président Azali Assoumani, les Comores occupent une place de plus en plus visible sur la scène africaine.

Qu'il s'agisse des questions climatiques, de la paix, de la sécurité, de l'intégration régionale ou désormais de la sécurité sanitaire, notre pays démontre qu'il peut faire entendre une voix crédible malgré la modestie de ses ressources.





Cette évolution confirme que la diplomatie comorienne repose désormais sur une stratégie d'influence plutôt que sur une logique d'effacement. Le leadership exercé récemment au sein des instances africaines continue aujourd'hui de produire ses effets.





Le soutien du RDDC





Le Rassemblement de la Diaspora pour le Développement des Comores (RDDC), que j'ai l'honneur de présider, ainsi que l'ensemble des membres de son Bureau national, saluent avec conviction l'engagement du Président de l'Union des Comores dans cette mobilisation continentale contre Ebola.





Nous réaffirmons notre soutien à la vision portée par Son Excellence Al Imam Azali Assoumani, vision fondée sur la responsabilité, l'anticipation, la solidarité africaine et la modernisation de l'État.





Nous considérons que la protection de la santé publique constitue aujourd'hui l'un des fondements essentiels de l'émergence économique, de la stabilité sociale et du développement durable des Comores.





Le RDDC encourage l'ensemble des institutions nationales, les professionnels de santé, la diaspora comorienne ainsi que les partenaires internationaux à accompagner les efforts engagés par le Gouvernement afin de renforcer durablement notre système national de prévention et de réponse aux urgences sanitaires.





Ainsi l’histoire retiendra que les grandes nations ne sont pas seulement celles qui réagissent aux crises, mais celles qui savent les anticiper.





Par son intervention lors de cette réunion des Chefs d'État africains, Son Excellence le Président Azali Assoumani confirme une fois de plus que les Comores entendent jouer pleinement leur rôle dans la construction d'une Afrique plus résiliente, plus solidaire et mieux préparée face aux défis sanitaires du XXIᵉ siècle.





Le RDDC renouvelle son soutien total à cette vision présidentielle et appelle l'ensemble des Comoriens, tant au pays qu'au sein de la diaspora, à se mobiliser autour de cet objectif commun : bâtir des Comores fortes, responsables et pleinement engagées dans le destin collectif du continent africain.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

cadre et militant du CRC

Paris, le 18 Juin 2026