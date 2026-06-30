État d'avancement des projets routiers : Une mission de la BAD en visite aux Comores. Cette dynamique s'inscrit dans l'engagement du Ministère de l'Am

Infrastructures routières : la Banque Africaine de Développement réaffirme son engagement aux côtés des Comores







Du 17 au 29 juin 2026, une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) a effectué une importante visite de supervision en Union des Comores afin d'évaluer l'état d'avancement des projets routiers financés par l'institution et de préparer les futurs investissements dans le secteur des transports. Du 17 au 29 juin 2026, une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) a effectué une importante visite de supervision en Union des Comores afin d'évaluer l'état d'avancement des projets routiers financés par l'institution et de préparer les futurs investissements dans le secteur des transports.





Conduite par M. Ibrahim Boubacar, Ingénieur Principal des Transports, la délégation a parcouru les trois îles de l'archipel pour inspecter les chantiers en cours, échanger avec les autorités nationales, les entreprises, les missions de contrôle et les populations riveraines.





Au cœur de cette mission figuraient les projets du Programme de Réhabilitation du Réseau Routier (PRRR), notamment les travaux sur les routes RN2, RN3 et RN4 (Grande Comore), RN21 (Anjouan) et RN32 (Mohéli), ainsi que la préparation de la Phase V du programme, qui permettra de poursuivre la modernisation du réseau routier national.





Cette dynamique s'inscrit dans l'engagement du Ministère de l'Aménagement du Territoire à améliorer durablement les infrastructures du pays et à accompagner la vision du Président de l'Union des Comores à l'horizon 2030, qui fait des infrastructures modernes un levier essentiel du développement économique, de l'intégration nationale et du bien-être des populations.





Les discussions ont également porté sur les défis rencontrés dans l'exécution des travaux, les mesures correctives à mettre en œuvre et les perspectives de nouveaux financements destinés à améliorer la mobilité, renforcer les échanges économiques et faciliter l'accès des populations aux services essentiels.





La mission a salué la collaboration des autorités comoriennes et de l'ensemble des parties prenantes, tout en soulignant que les objectifs fixés ont été globalement atteints. Les recommandations formulées serviront de base à la poursuite des projets et au lancement des prochaines phases de réhabilitation.





Des routes modernes, c'est plus de sécurité, plus de mobilité et davantage d'opportunités pour le développement économique et social des Comores. Ensemble, poursuivons nos efforts pour bâtir les infrastructures de demain au service de la vision Comores Émergentes 2030.





Ministère de l'Aménagement, Comores