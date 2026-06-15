Drame de Moya : où en est l'enquête après la découverte du corps d'Abdou Salami Soilihi ? Le communiqué du Parquet de Mutsamudu confirme qu'une enquêt

Drame de Moya : où en est l'enquête après la découverte du corps d'Abdou Salami Soilihi ?







La plage de Moya, à Anjouan, est au cœur de l'actualité depuis la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026. Un drame qui continue de susciter une vive émotion à travers l'archipel et de nombreuses interrogations au sein de la population. La plage de Moya, à Anjouan, est au cœur de l'actualité depuis la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2026. Un drame qui continue de susciter une vive émotion à travers l'archipel et de nombreuses interrogations au sein de la population.





Selon les informations disponibles à ce stade, Abdou Salami Soilihi, connu sous le surnom de Hambal, âgé de 27 ans et agent de la Direction régionale des Impôts de Ndzouani, a été retrouvé sans vie après une sortie à Moya. Originaire de Mutsamudu par sa mère et de Mitsamiouli en Grande Comore par son père, le jeune homme était apprécié par ses proches et ses collègues.





D'après les premiers éléments communiqués par les autorités et plusieurs témoignages recueillis sur place, les faits se seraient déroulés entre 23 heures et minuit. La victime se trouvait sur les lieux en compagnie de plusieurs personnes, dont Hafifa Omar, originaire de Mutsamudu-Chitsangani, qui demeure introuvable malgré les recherches engagées depuis sa disparition.





Le communiqué du Parquet de Mutsamudu confirme qu'une enquête judiciaire est ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les forces de l'ordre, les équipes de secours ainsi que des habitants mobilisés poursuivent activement les recherches pour retrouver la jeune femme disparue.





À l'heure actuelle, plusieurs informations circulent mais aucune conclusion officielle n'a encore été rendue publique. Les circonstances exactes du drame restent inconnues et les enquêteurs travaillent à établir les faits avec précision.





Des effets personnels auraient été retrouvés sur la plage, notamment un téléphone portable, un sac appartenant à la jeune femme ainsi qu'une casquette. Ces éléments font désormais partie des investigations en cours.





La population attend désormais les résultats des expertises et des investigations menées par les autorités judiciaires. En attendant, le Parquet appelle chacun à faire preuve de retenue et à éviter les rumeurs susceptibles de perturber le bon déroulement de l'enquête.





Cette affaire continue de bouleverser les habitants de Moya, de Mutsamudu et bien au-delà. Toute l'attention reste aujourd'hui tournée vers les opérations de recherche de Hafifa Omar et vers les conclusions de l'enquête qui devront permettre d'établir les circonstances exactes de ce drame.





Nos pensées accompagnent les familles et les proches touchés par cette tragédie.





Ansoir Al Thani