Drame de Moya : le corps de Hafifa Omar retrouvé, l'émotion reste vive. Avec la découverte du corps de Hafifa Omar, le bilan de ce drame s'alourdit dé

Drame de Moya : le corps de Hafifa Omar retrouvé, l'émotion reste vive







Le drame de Moya continue de bouleverser l'archipel. Quarante-huit heures après sa disparition lors d'une sortie à la plage de Moya, le corps sans vie de Hafifa Omar a été retrouvé à Bimbini, selon les informations recueillies. Le drame de Moya continue de bouleverser l'archipel. Quarante-huit heures après sa disparition lors d'une sortie à la plage de Moya, le corps sans vie de Hafifa Omar a été retrouvé à Bimbini, selon les informations recueillies.





Originaire de Mutsamudu-Chitsangani, Hafifa Omar était mère de deux enfants, dont une fille qui passe actuellement les épreuves du baccalauréat. Elle exerçait également comme agente au ministère de l'Éducation à Ndzouani.





Cette découverte intervient après celle du corps d'Abdou Salami Soilihi, dit Hambal, âgé de 27 ans et agent de la Direction régionale des Impôts de Ndzouani, retrouvé sans vie dans la nuit du 14 au 15 juin à la suite de cette même sortie à Moya.





Avec la découverte du corps de Hafifa Omar, le bilan de ce drame s'alourdit désormais à deux victimes. Une tragédie qui a profondément marqué la population de Moya, de Mutsamudu, Mitsamiouli et de l'ensemble de l'archipel.





À ce stade, les circonstances exactes de ces décès demeurent inconnues. Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin de déterminer ce qui s'est réellement passé lors de cette sortie du dimanche 14 juin. L'enquête devra établir les causes de ces décès et apporter des réponses aux nombreuses questions que se posent les familles et l'opinion publique.





Dans l'attente des conclusions officielles, la prudence reste de mise face aux rumeurs et aux spéculations qui circulent sur les réseaux sociaux.





Nos pensées et nos prières accompagnent les familles, les proches, les collègues et les amis des deux victimes dans cette douloureuse épreuve.





Ansoir Al Thani