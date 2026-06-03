

Face à l’aggravation de la crise économique et sociale aux Comores, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer la gestion du régime du colonel Azali Assoumani. Entre hausse du coût de la vie, affaiblissement du pouvoir d’achat des ménages et absence de réformes structurelles, la population comorienne subit de plein fouet les conséquences d’une gouvernance jugée inefficace. Face à l’aggravation de la crise économique et sociale aux Comores, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer la gestion du régime du colonel Azali Assoumani. Entre hausse du coût de la vie, affaiblissement du pouvoir d’achat des ménages et absence de réformes structurelles, la population comorienne subit de plein fouet les conséquences d’une gouvernance jugée inefficace.





Comores : Quand l’absence de vision politique conduit le pays à l’impasse





La situation socio-économique des Comores est aujourd’hui alarmante. Les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international soulignent les nombreuses difficultés auxquelles le pays est confronté. Cette crise trouve son origine dans la mauvaise gestion des ressources publiques, mais également dans l’absence d’une véritable vision politique et économique de long terme.





Depuis plusieurs années, le régime du colonel Azali Assoumani semble animé par une seule préoccupation : se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Cette logique de conservation du pouvoir a progressivement pris le pas sur les impératifs de développement national. L’État est ainsi perçu par de nombreux citoyens comme un instrument au service d’intérêts particuliers plutôt que comme un outil au service de l’intérêt général.





Lorsqu'un navire navigue sans cap ni boussole au milieu de l'océan, la moindre tempête peut le faire sombrer. Les Comores ont malheureusement fait l'expérience de cette réalité lors de la crise de la Covid-19. Alors que de nombreux États mettaient en place des mécanismes de soutien aux ménages et aux entreprises, les fonctionnaires comoriens ont vu leurs maigres salaires amputés. La population a supporté seule le poids des conséquences économiques de cette crise sanitaire mondiale.





Par la suite, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont provoqué des perturbations majeures de l'économie mondiale. Si les grandes puissances ont été affectées, les conséquences ont été encore plus lourdes pour un petit État insulaire comme les Comores. Face à ces chocs extérieurs, le régime a démontré son incapacité à anticiper, à protéger les populations et à mettre en œuvre des politiques économiques adaptées. La dépendance à l'aide extérieure, la vente des passeports et la multiplication des dépenses improductives ont remplacé toute stratégie de développement cohérente.





Pourtant, un État ne se gère pas comme une simple entreprise familiale. Il se construit autour d'une vision politique, économique et sociale clairement définie. Son rôle est d'organiser les ressources nationales, d'encourager la production, de soutenir les acteurs économiques et de préparer l'avenir.





Deux leviers essentiels permettent à tout État moderne de piloter son économie : la politique budgétaire et la politique monétaire. La première consiste à planifier les recettes et les dépenses publiques afin de soutenir la croissance et le développement. La seconde permet de réguler la circulation monétaire, de stimuler l'investissement, l'emploi et la consommation.





Aux Comores, plus de cinquante ans après l'indépendance des trois îles libres, ces deux instruments demeurent largement sous-exploités. La politique budgétaire se limite souvent à l'élaboration annuelle du budget de l'État, tandis que la politique monétaire reste pratiquement inexistante en raison des contraintes héritées des accords monétaires actuels.





La collecte des recettes publiques repose essentiellement sur les commerçants visibles, les entreprises publiques et les droits de douane. Cette approche étroite ne permet ni d'élargir l'assiette fiscale ni de mobiliser efficacement les ressources nationales. Selon plusieurs estimations, une part importante de l'activité économique échappe encore à l'impôt faute d'une administration suffisamment présente sur l'ensemble du territoire.





Au lieu de mettre en place une administration moderne, décentralisée et capable d'accompagner les producteurs, les artisans, les agriculteurs et les entrepreneurs, le régime continue de privilégier une politique de taxation qui pèse essentiellement sur les consommateurs.





Dans un contexte déjà marqué par l'inflation mondiale, l'augmentation des taxes douanières et la réduction des revenus des fonctionnaires risquent d'aggraver davantage la précarité sociale. Ces décisions diminuent le pouvoir d'achat des ménages et freinent l'activité économique intérieure.





La réponse aux crises actuelles ne peut être l'appauvrissement continu du peuple comorien. Au contraire, elle doit passer par l'utilisation pleine et entière des leviers de l'État. Une véritable réforme budgétaire, une administration fiscale moderne et décentralisée, ainsi qu'une politique économique orientée vers la production nationale sont devenues indispensables.





Par ailleurs, la question des accords de coopération monétaire avec la France mérite d'être posée avec lucidité et responsabilité. Les Comores doivent engager un dialogue franc avec leurs partenaires afin d'évaluer les mécanismes qui limitent leur souveraineté économique et financière. Une nation ne peut construire son développement durable sans maîtriser pleinement ses instruments économiques.





L'heure n'est plus aux demi-mesures. Les Comores ont besoin d'une vision nationale ambitieuse, fondée sur la bonne gouvernance, la justice sociale, la souveraineté économique et la valorisation de leurs ressources humaines. Le véritable remède à la crise actuelle ne réside ni dans l'austérité imposée aux plus modestes ni dans la dépendance permanente à l'aide extérieure, mais dans un changement profond de gouvernance et dans la reconstruction d'un État au service de la nation.





Mr Said Ahmed SAID ABDILLAH

Président du Parti Comores Alternatives(P.C.A)

Membre Fondateur du Rassemblement de l'Opposition Comorienne(R.O.C)