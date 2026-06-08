Communiqué : 40ème Conseil des ministres de la COI à Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 08 juin 2026 2026-06-08T18:47:00+02:00 Modifier ce post

Communiqué : 40ème Conseil des ministres de la COI à Moroni. Les travaux, qui ont porté sur une quinzaine de points allant de la sécurité alimentaire.

Communiqué : 40ème Conseil des ministres de la COI à Moroni

Moroni (Union des Comores), le 08 juin 2026 – Le 40ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est tenu ce 8 juin 2026 au Palais du Peuple de Moroni, Union des Comores. 

Le chef de la diplomatie comorienne et président en exercice de la COI, M. Mbae Mohamed, était entouré de ses homologues de France, Madagascar, Maurice, Seychelles ainsi que d’une dizaine de partenaires et observateurs. 

Les travaux, qui ont porté sur une quinzaine de points allant de la sécurité alimentaire à la santé, en passant par la sécurité maritime, la modernisation institutionnelle et la culture, ont permis de fixer la feuille de route de l’organisation pour les prochains mois. Conférences ministérielles sur les enjeux de sécurité, symposium sur la connectivité maritime, mise en opération du fonds régional en santé, figurent parmi les décisions prises. À l’issue du Conseil des ministres, l’Union des Comores a remis la présidence de la COI à la France.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières