Communiqué : 40ème Conseil des ministres de la COI à Moroni. Les travaux, qui ont porté sur une quinzaine de points allant de la sécurité alimentaire.



Moroni (Union des Comores), le 08 juin 2026 – Le 40ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est tenu ce 8 juin 2026 au Palais du Peuple de Moroni, Union des Comores. Moroni (Union des Comores), le 08 juin 2026 – Le 40ème Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est tenu ce 8 juin 2026 au Palais du Peuple de Moroni, Union des Comores.





Le chef de la diplomatie comorienne et président en exercice de la COI, M. Mbae Mohamed, était entouré de ses homologues de France, Madagascar, Maurice, Seychelles ainsi que d’une dizaine de partenaires et observateurs.





Les travaux, qui ont porté sur une quinzaine de points allant de la sécurité alimentaire à la santé, en passant par la sécurité maritime, la modernisation institutionnelle et la culture, ont permis de fixer la feuille de route de l’organisation pour les prochains mois. Conférences ministérielles sur les enjeux de sécurité, symposium sur la connectivité maritime, mise en opération du fonds régional en santé, figurent parmi les décisions prises. À l’issue du Conseil des ministres, l’Union des Comores a remis la présidence de la COI à la France.



