Commissariat Général au Plan : Mze Abdou Mohamed Chanfiou a officiellement pris ses fonctions !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 juin 2026 2026-06-30T18:33:00+02:00 Modifier ce post

Commissariat Général au Plan : Mze Abdou Mohamed Chanfiou a officiellement pris ses fonctions ! Nous exprimons notre profonde gratitude à la Commissai

Commissariat Général au Plan : Mze Abdou Mohamed Chanfiou a officiellement pris ses fonctions !

Ce mardi 30 juin 2026, une nouvelle page s'écrit pour notre institution. Monsieur Mze Abdou Mohamed Chanfiou a officiellement pris ses fonctions de Commissaire Général au Plan, succédant à Madame Najda Saïd Abdallah.

Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de hautes autorités notamment le Secrétaire Général du Gouvernement, le Ministre de l'Économie, le Ministre des Finances et nos précieux partenaires techniques et financiers.

Nous exprimons notre profonde gratitude à la Commissaire sortante pour son engagement constant et son dévouement au service de la Nation, et souhaitons plein succès au nouveau Commissaire dans la conduite de nos ambitions stratégiques pour le développement du pays.

Commissariat Général au Plan - Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières