Commerçants lésés par l’ONICOR : appel urgent au gouvernement pour une solution juste. Nous lançons un appel solennel au gouvernement afin qu’il inter



Depuis plusieurs jours, des commerçants victimes de ce qu’ils considèrent comme une arnaque de l’ONICOR maintiennent un sit-in devant le siège de l’institution afin de réclamer justice et réparation. Depuis plusieurs jours, des commerçants victimes de ce qu’ils considèrent comme une arnaque de l’ONICOR maintiennent un sit-in devant le siège de l’institution afin de réclamer justice et réparation.





Ces hommes et ces femmes, qui ont investi leurs économies et engagé leurs activités commerciales dans le cadre de leurs relations avec l’ONICOR, affirment avoir subi d’importants préjudices financiers. Face à l’absence de solution concrète, ils ont choisi de faire entendre leur voix en occupant les abords du siège de l’office.





Cette situation suscite une vive inquiétude, non seulement pour les commerçants concernés, mais également pour l’ensemble du tissu économique national. Lorsque des opérateurs économiques perdent confiance dans les institutions censées les accompagner et les protéger, c’est toute l’économie qui en souffre.





Nous lançons un appel solennel au gouvernement afin qu’il intervienne rapidement pour écouter les revendications des commerçants, établir les responsabilités et trouver une solution équitable qui préserve les droits des victimes tout en garantissant la stabilité économique et sociale du pays.





Le silence et l’inaction ne feront qu’aggraver les tensions. Il est temps que les autorités prennent ce dossier à bras-le-corps et apportent des réponses claires aux citoyens qui demandent simplement justice.





Les commerçants concernés méritent d’être entendus. Le gouvernement doit agir avant que cette crise ne prenne une ampleur plus importante.





Ben Omar