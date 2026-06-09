40ᵉ Conseil de la COI à Moroni : Les Comores affirment leur leadership régional et réaffirment leur souveraineté sur Mayotte. Depuis plusieurs années,

40ᵉ Conseil de la COI à Moroni : Les Comores affirment leur leadership régional et réaffirment leur souveraineté sur Mayotte







La tenue du 40ᵉ Conseil de la Commission de l'Océan Indien (COI) à Moroni constitue un événement diplomatique majeur qui dépasse largement le cadre protocolaire habituel des rencontres régionales. Sous la présidence en exercice de l'Union des Comores, cette rencontre vient consacrer la montée en puissance de notre pays sur la scène régionale et témoigne de la crédibilité acquise par la diplomatie comorienne dans l'espace indianocéanique. La tenue du 40ᵉ Conseil de la Commission de l'Océan Indien (COI) à Moroni constitue un événement diplomatique majeur qui dépasse largement le cadre protocolaire habituel des rencontres régionales. Sous la présidence en exercice de l'Union des Comores, cette rencontre vient consacrer la montée en puissance de notre pays sur la scène régionale et témoigne de la crédibilité acquise par la diplomatie comorienne dans l'espace indianocéanique.





La présidence des travaux par Son Excellence Mbae Mohamed, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, illustre la volonté des autorités comoriennes de faire de la coopération régionale un levier stratégique au service du développement, de la stabilité et de l'intégration économique de notre région.





Une reconnaissance du leadership comorien dans l'océan Indien

L'organisation de ce 40ᵉ Conseil à Moroni n'est pas un simple hasard du calendrier institutionnel. Elle est le reflet de la confiance accordée aux Comores par les États membres de la COI et de la place croissante qu'occupe notre pays dans les mécanismes de concertation régionale.





Depuis plusieurs années, sous l'impulsion du Président de la République Azali Assoumani, les Comores ont renforcé leur présence diplomatique et leur engagement dans les organisations régionales et internationales. Cette dynamique a permis à notre pays de se positionner comme un acteur crédible capable de porter des initiatives en faveur de la sécurité maritime, du développement durable, de la résilience climatique et de l'intégration économique régionale.





La présence de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques, ainsi que celle du Gouverneur de Ngazidja, Mze Mohamed Ibrahim, témoigne de la mobilisation nationale autour de ces enjeux stratégiques. Cette unité institutionnelle constitue un signal fort envoyé à nos partenaires régionaux : les Comores entendent pleinement assumer leurs responsabilités dans la construction de l'avenir de l'océan Indien.



La question de Mayotte : un moment fort de vérité diplomatique





L'un des moments les plus marquants de cette cérémonie d'ouverture demeure sans conteste la réaffirmation claire et sans ambiguïté de la position comorienne concernant l'île de Mayotte.





Dans son discours, le Ministre des Affaires étrangères a rappelé avec fermeté qu'il n'est pas question d'intégrer Mayotte à la Commission de l'Océan Indien en tant qu'entité distincte. Cette déclaration constitue un acte politique majeur qui s'inscrit dans la continuité de la position historique de l'État comorien.





Pour le Mouvement RDDC, cette prise de position mérite d'être saluée avec force. Elle traduit la cohérence diplomatique des Comores et le respect des principes du droit international. La question de Mayotte n'est pas seulement une revendication nationale ; elle est également fondée sur les différentes résolutions des Nations Unies qui ont constamment réaffirmé l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores.





À travers cette déclaration, le Ministre a rappelé que la souveraineté nationale n'est ni négociable ni divisible. Il a également démontré que la participation active des Comores dans les mécanismes régionaux ne saurait se faire au détriment des principes fondamentaux qui fondent notre État.





Le RDDC apporte son soutien total à cette position





Le Mouvement RDDC apporte son soutien total et sans réserve à la position exprimée par le Ministre des Affaires étrangères au nom du Gouvernement de l'Union des Comores.





Nous considérons que cette intervention a constitué l'un des moments les plus forts du Conseil. Elle a permis de rappeler à la communauté régionale et internationale que la coopération ne peut se construire au prix du renoncement à des droits historiques, juridiques et politiques reconnus par les instances internationales.





Le RDDC estime que la défense de la souveraineté nationale doit demeurer une cause de rassemblement qui transcende les sensibilités politiques. Sur la question de Mayotte, il existe un intérêt supérieur de la Nation qui impose l'unité, la responsabilité et la constance diplomatique.

Une vision d'avenir pour l'espace indianocéanique





Au-delà de la question de Mayotte, ce 40ᵉ Conseil de la COI ouvre des perspectives importantes pour l'avenir de la région. Les défis liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la transition énergétique, à l'emploi des jeunes et à la transformation numérique exigent une coopération renforcée entre les États membres.





Les Comores ont aujourd'hui l'opportunité de jouer un rôle moteur dans cette dynamique régionale. Notre position géographique, notre stabilité institutionnelle croissante et notre engagement diplomatique nous permettent d'être un acteur incontournable dans la définition des politiques régionales de demain.





Ainsi le 40ᵉ Conseil de la Commission de l'Océan Indien restera comme une étape importante de la diplomatie comorienne. Il consacre le leadership croissant des Comores dans l'espace indianocéanique tout en rappelant avec force l'attachement indéfectible de notre Nation à son intégrité territoriale.





Le discours du Ministre des Affaires étrangères a été à la hauteur des attentes du peuple comorien. En réaffirmant clairement que Mayotte demeure une île comorienne conformément aux résolutions des Nations Unies, il a porté la voix de la Nation avec dignité, responsabilité et détermination.





Le RDDC salue cette position de principe et réaffirme son engagement à soutenir toutes les initiatives visant à défendre la souveraineté nationale, à renforcer l'unité du peuple comorien et à promouvoir le rayonnement des Comores dans l'océan Indien et sur la scène internationale.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du parti CRC

Paris,le 09 Juin 2026