Mise au point de la famille de Naicha Mmadi, disparue depuis 3 jours. Elle en appelle à la responsabilité de chacun : "Si vous avez des informations r

Mise au point de la famille de Naicha Mmadi, disparue depuis 3 Jours : Stop aux Fausses Informations





La famille de Naïcha Mmadi, disparue depuis trois jours, a contacté la rédaction de HaYba Jumla pour faire entendre sa voix et adresser un message urgent aux internautes, mais avant tout aux médias et aux journalistes. La famille de Naïcha Mmadi, disparue depuis trois jours, a contacté la rédaction de HaYba Jumla pour faire entendre sa voix et adresser un message urgent aux internautes, mais avant tout aux médias et aux journalistes.





NON, Naïcha Mmadi n'a pas été retrouvée sans vie. Les informations alarmantes partagées par certains professionnels des médias et pages d’actualité ces dernières heures sont totalement fausses et portent préjudice à la famille, des personnes se rendent au domicile de la disparue pour des condoléances!





La famille, déjà profondément éprouvée par l'angoisse de l'attente, demande fermement à tous les journalistes et créateurs de contenus de faire preuve de responsabilité. Propager des rumeurs de décès sans aucune vérification officielle est intolérable et cruel.





Elle en appelle à la responsabilité de chacun : "Si vous avez des informations réelles et vérifiables permettant de retrouver Naïcha, contactez immédiatement ses proches ou les autorités compétentes."





Merci de partager massivement cette mise au point pour rétablir la vérité et soutenir la famille dans ses prières et ses recherches.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni