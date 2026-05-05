Discours à la Nation du président Azali sur la crise du Moyen-Orient et sur les mesures de solidarité Nationale

Discours à la Nation de SEM AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores, sur la crise du Moyen-Orient et sur les mesures de solidarité ...

Discours à la Nation de SEM AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores, sur la crise du Moyen-Orient et sur les mesures de solidarité Nationale





Le 05 mai 2026





Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes,







Après plusieurs jours de discussions avec le gouvernement, les acteurs du secteur privé, les opérateurs économiques et les associations de consommateurs, c'est avec un sentiment de gravité, un devoir de vérité et un sens des responsabilités qui m’incombent, que j’ai décidé, de m’adresser directement à vous ce soir, en ma qualité de Président de la République garant de l'intérêt supérieur de la Nation. Après plusieurs jours de discussions avec le gouvernement, les acteurs du secteur privé, les opérateurs économiques et les associations de consommateurs, c'est avec un sentiment de gravité, un devoir de vérité et un sens des responsabilités qui m’incombent, que j’ai décidé, de m’adresser directement à vous ce soir, en ma qualité de Président de la République garant de l'intérêt supérieur de la Nation.





Mes chers compatriotes,





Nous faisons face depuis plusieurs semaines, à la crise géopolitique au Moyen-Orient, née de la guerre ouverte entre l'Iran, les Etats-Unis et Israël.





La fermeture du détroit d'Ormuz, le corridor maritime par lequel transite environ un tiers du pétrole mondial, a déclenché une crise subséquente qui a propulsé le prix du baril de Brent au-delà des 112 dollars, fin avril 2026.





Cette crise est le résultat d'une guerre qui peut paraître lointaine, mais qui frappe à la pompe de chaque pays, de chaque île et de chaque ménage.





Aucun pays n’est à l'abri et aucun Gouvernement ne peut rester insensible à cette dure réalité.





Notre pays, l'Union des Comores, importe la totalité de ses hydrocarbures.





Chaque litre d'essence ou de gasoil distribué sur nos îles est acheté sur les marchés internationaux, à des prix que nous ne contrôlons pas.





Jusqu’à ce jour, le Gouvernement a mobilisé tous les leviers possibles pour retarder au maximum l’ajustement des prix des produits des hydrocarbures, espérant une accalmie de la situation internationale.





Malheureusement, cet apaisement n’est pas encore au rendez-vous.





C’est ainsi, que la Société Comorienne des Hydrocarbures ne peut plus continuer à absorber indéfiniment des pertes sans mettre en péril l'approvisionnement de toute la Nation.





C'est pourquoi, après concertation avec les structures compétentes et les organisations concernées, le Gouvernement va procéder à un ajustement, nécessaire, mesuré et responsable, des prix des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national.





Cette décision sera sans doute douloureuse, je le sais, mais elle est indispensable pour garantir la continuité de l'approvisionnement de nos îles et éviter des pénuries qui seraient inévitables et autrement plus insupportables.





Je mesure la portée de cette décision et de l’impact qu’elle aura sur le pouvoir d’achat de la population et sur les activités des opérateurs économiques.





Mais l’État ne vous laissera pas seuls face à ce choc mondial.





J’ai en effet donné les instructions nécessaires au Gouvernement pour qu’il mette en place un plan d’accompagnement rigoureux afin de réduire les effets de cette crise sur la population et sur les opérateurs économiques.





Cet accompagnement poursuivra un certain nombre d’objectifs visant à protéger la population, contenir l’inflation alimentaire, maîtriser la hausse des prix des denrées essentielles, contenir les tarifs de l’électricité et encadrer les tarifs des transports.





Des mesures d’accompagnement seront incessamment annoncées par le Gouvernement, pour accompagner et protéger les ménages les plus vulnérables et soutenir les secteurs vitaux de notre pays.





Les détails techniques, les chiffres et les modalités de mise en œuvre de ces mesures seront précisés par différents arrêtés ministériels et par les interventions techniques des ministres compétents dans les jours à venir.





Il va sans dire, que la transparence sera de mise et que la lutte contre la spéculation sera implacable.





Une cellule de veille sur les prix à la consommation sera mise en place.





Des contrôles seront effectués et des sanctions prises contre tout abus, toute tentative de profiter illégitimement de cette situation difficile.





Mes chers compatriotes,





En ces moments difficiles qui s’annoncent pour les Comores, comme pour le monde entier, nous devons rester forts et unis.





Notre peuple qui a déjà traversé des épreuves bien plus grandes, dont la pandémie de la Covid-19, a toujours su faire preuve de résilience, de solidarité et de foi.





Nous avons sorti la plus grande arme de notre Nation, LA SOLIDARITÉ ET LE PARTAGE, et nous sommes sortis de cette crise avec la fierté d’avoir été l’un des pays qui ont le mieux géré la pandémie.





Aujourd’hui encore, c’est ensemble que nous allons faire face à cette crise dans la solidarité et l’esprit de sacrifice.





Oui, cette crise est mondiale, mais notre réponse sera comorienne.





Nous resterons solidaires, dignes et responsables.





Chaque décision que nous prenons a pour seul objectif de protéger notre pays, nos familles et nos enfants.





L’unique boussole qui guide le Gouvernement reste la protection de notre Nation.





Ensemble, nous sortirons plus forts et plus unis de cette crise, In-Sha-Allah.





Que Dieu bénisse l'Union des Comores.