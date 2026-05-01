Le « recul » de la pauvreté aux Comores, un mirage statistique face à la détresse sociale. Le Secrétaire Général adjoint du gouvernement vient de jete

Le « recul » de la pauvreté aux Comores, un mirage statistique face à la détresse sociale







Le Secrétaire Général adjoint du gouvernement vient de jeter une pierre dans le jardin de la détresse nationale : selon lui, la pauvreté reculerait et les Comoriens « mangeraient mieux ». Mais de quelles Comores parle-t-on ? Le Secrétaire Général adjoint du gouvernement vient de jeter une pierre dans le jardin de la détresse nationale : selon lui, la pauvreté reculerait et les Comoriens « mangeraient mieux ». Mais de quelles Comores parle-t-on ?





Cette annonce, aux allures de provocation pour quiconque arpente les ruelles de nos villes et villages, ne se contente pas d'être une erreur statistique ; elle est une offense à la réalité vécue par nos concitoyens. Si l’on se fie aux étals du marché Volovolo ou de tout autre marché de chaque île des Comores, aux robinets à sec, aux délestages chroniques ou au calvaire des routes impraticables, à l’image du tronçon Itsandra-Hahaya qui dessert Beit Salam, le constat est diamétralement opposé. Pour la majorité des citoyens, le quotidien reste marqué par une précarité endémique et une « vie chère » qui étouffe les ménages.





Le gouvernement semble confondre la résilience héroïque d'un peuple avec le succès de sa propre politique. Si les Comores ne sombrent pas totalement, si des familles parviennent encore à scolariser leurs enfants, à soigner leurs malades ou à payer les produits de première nécessité, ce n’est pas grâce à l'État, mais malgré lui. Le prétendu « mieux-vivre » n'est que le fruit du sacrifice immense de notre diaspora. Ce sont ces Comoriens de l’étranger, véritable ministère de la solidarité nationale, qui portent l’économie à bout de bras par des transferts de fonds massifs. C’est le dynamisme des associations locales et la solidarité communautaire, ce filet de sécurité ancestral, qui comblent les failles d'un État défaillant. S'attribuer les mérites d'une survie financée par l'exil et l'entraide sociale relève d'une malhonnêteté intellectuelle flagrante.





Certes, les indicateurs macroéconomiques peuvent afficher une certaine croissance, mais celle-ci est trompeuse. Une croissance qui ne crée pas d’emplois pour une jeunesse frappée par un chômage massif est une croissance morte. Les Comores restent mal classées (160eme place) pour la facilité de faire des affaires, ce qui freine l'investissement étranger et donc la création d’emplois.





Le poids de la dette, tant intérieure qu'extérieure, étrangle nos finances et paralyse tout investissement d’envergure. En plus d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, ce fardeau finance des infrastructures qui, une fois livrées, quel que soit le temps que cela prenne, tombent en ruine faute d'entretien. On s’endette pour bâtir des décors, pas pour offrir des services publics durables.





Parler de recul de la pauvreté alors que l’inflation galopante rend le moindre repas décent inaccessible pour le plus grand nombre est un déni de réalité dangereux. Affirmer que « les gens mangent mieux » alors que le prix des produits importés (riz, huile, sucre, ailes de poulet) explose, relève au mieux de l'aveuglement, au pire du mépris. La pénurie n'est pas une vue de l'esprit, c'est le lot commun.





Il est temps de redescendre sur terre M. le Secrétaire Général Adjoint et de regarder le peuple en face, car on ne se nourrit pas de communiqués de presse, aussi optimistes soient-ils. La notabilité politique ferait mieux d'écouter les cris de la rue plutôt que de se féliciter de progrès que seul le palais de Beit-Salam semble percevoir. Tant que les fondamentaux manqueront à l'appel, les discours officiels ne seront que du bruit face au silence de ceux qui ont faim.





Par BACAR Mmadi, ancien auditeur Interne, contrôleur général chez BFC