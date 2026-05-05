Mali : Le général Assimi Goïta devient aussi ministre de la Défense. Un décret lu à l'ORTM, la télévision publique malienne indique qu'il cumule désor

Hamada Madi Boléro et Assimi

Au Mali, l'appareil militaire sera désormais directement contrôlé par le président de la Transition. Après les récentes attaques qui ont émaillé le pays et coûté la vie au ministre de la Défense le général Sadio Camara, Assimi Goïta, président de la transition va dorénavant assumer personnellement le poste de ministre de la Défense. Au Mali, l'appareil militaire sera désormais directement contrôlé par le président de la Transition. Après les récentes attaques qui ont émaillé le pays et coûté la vie au ministre de la Défense le général Sadio Camara, Assimi Goïta, président de la transition va dorénavant assumer personnellement le poste de ministre de la Défense.





Un décret lu à l'ORTM, la télévision publique malienne indique qu'il cumule désormais ses fonctions avec le portefeuille de la Défense.





Dix jours après l'attaque coordonnée des mouvements terroristes qui a visé plusieurs villes malienne et coûté la vie à l'ancien ministre de la Défense Sadio Camara, le président de la Transition Assimi Goïta a décidé de prendre le contrôle de l'appareil militaire.





A travers un décret lu à la télévision publique, il endosse désormais le poste de ministre de la défense cumulativement à son poste de président de la Transition, chef suprême des armées.





Selon un autre décret, le général Oumar Diarra est chargé de l'appuyer en sa qualité de "ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants".





Depuis le coup d'Etat d'août 2020 qui a renversé Ibrahim Boubacar Keita, Assimi Goïta, est au-devant de la scène politique et sécuritaire au Mali.





Du grand nord, à Koulouba, le parcours d'Assimi Goïta





Depuis la colline de Koulouba siège du palais présidentiel du Mali qu'il s'est emparé depuis 2020, Assimi Goïta va désormais assurer les opérations de lutte contre les mouvements terroristes qui ont redoublé leurs attaques contre plusieurs villes maliennes ces derniers temps.





Agé de 43 ans, Goïta, qui a renversé avec ses camarades militaires le président Ibrahim Boubacar Keita, prend le contrôle des opérations, ce qu'il a effectué durant une bonne partie de sa carrière militaire.





BBC Afrique