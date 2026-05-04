Oichili : La ville de Koimbani se transforme...Les engins sont à pied d’œuvre, témoignant d’une activité soutenue et d’une volonté claire d’améliorati

Koimbani se transforme...





À Koimbani, le changement est bien visible. La ville vit aujourd’hui au rythme des grands chantiers qui accompagnent la dynamique de modernisation des Union des Comores. Routes, réseaux et infrastructures se transforment progressivement, dessinant un nouveau visage urbain. À Koimbani, le changement est bien visible. La ville vit aujourd’hui au rythme des grands chantiers qui accompagnent la dynamique de modernisation des Union des Comores. Routes, réseaux et infrastructures se transforment progressivement, dessinant un nouveau visage urbain.





À la veille du lancement officiel des travaux de la route nationale 4 reliant Bahani à Koimbani, et desservant les régions de Hamahamet, Mboinkou et Mitsamihouli, la ville n’a pas attendu pour se préparer. Des initiatives locales ont déjà été engagées afin d’améliorer la mobilité et le cadre de vie des habitants.





Plusieurs axes internes sont actuellement en cours de réhabilitation. Certaines voies sont en train d’être restructurées, tandis que d’autres bénéficient de travaux de goudronnage. Parmi les chantiers les plus visibles, on note les travaux sur la route reliant Moidjidjou à la nationale 4B, au nord-ouest de Koimbani. Par ailleurs, un autre axe stratégique, traversant la ville du nord-est jusqu’au sud en direction de la place Shindoni, est également en pleine transformation.





Les engins sont à pied d’œuvre, témoignant d’une activité soutenue et d’une volonté claire d’amélioration des infrastructures urbaines. En parallèle, les travaux sur le réseau électrique se poursuivent, renforçant l’accès à l’énergie et accompagnant le développement de la ville.





Koimbani s’inscrit ainsi dans une dynamique nationale ambitieuse, où modernisation et développement local avancent de concert. Une évolution qui nourrit l’espoir d’un avenir plus accessible, plus connecté et plus prospère pour ses habitants.





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