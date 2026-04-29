Deux poids, deux mesures : quand la haine contre Me Fahmi Said Ibrahim prend le dessus sur la vérité politique







C’est avec une profonde amertume et beaucoup de tristesse que j’ai pris connaissance des propos tenus par l’ancien ministre Mhoumadi Sidi à l’encontre de Me Fahmi Saïd Ibrahim, après son audience avec le chef de l’État, le colonel Azali Assoumani. C’est avec une profonde amertume et beaucoup de tristesse que j’ai pris connaissance des propos tenus par l’ancien ministre Mhoumadi Sidi à l’encontre de Me Fahmi Saïd Ibrahim, après son audience avec le chef de l’État, le colonel Azali Assoumani.





Je trouve cette sortie injuste, excessive et surtout motivée davantage par des considérations personnelles que par une véritable analyse politique objective. Car il faut rappeler une chose essentielle : Me Fahmi n’a jamais caché sa volonté de rencontrer le président de la République. Depuis près de deux semaines, il avait publiquement annoncé qu’il allait demander une audience afin d’échanger sur des sujets d’intérêt national, notamment la question sensible de l’intégrité territoriale des Comores et plus particulièrement la participation de Mayotte aux Jeux des Îles de l’océan Indien de 2027.





Il ne s’agissait donc ni d’une rencontre secrète, ni d’un arrangement caché, ni d’une trahison politique comme certains veulent le faire croire. Au contraire, cette démarche s’inscrivait dans une logique républicaine et patriotique. Lorsqu’il est question de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et de l’avenir du pays, chaque responsable politique a le devoir de dialoguer, même avec ses adversaires politiques.





Ce qui me choque davantage dans les critiques de Mhoumadi Sidi, c’est son reproche concernant le cas du président Ahmed Abdallah Sambi. Il affirme que Me Fahmi n’aurait pas évoqué ce dossier lors de sa rencontre avec Azali Assoumani. Mais honnêtement, qui peut croire cela ? Qui peut sérieusement penser que Me Fahmi, avocat de profession, homme politique expérimenté et défenseur de plusieurs causes nationales, aurait oublié d’aborder le cas de Sambi ainsi que celui des prisonniers politiques ?





Personnellement, j’en suis convaincu : même cinq minutes d’entretien avec le colonel Azali suffisent pour évoquer les injustices que vivent certains opposants, notamment le président Sambi et les autres détenus politiques. Nous savons tous que ces sujets occupent une place importante dans le débat politique national. Il est donc difficilement imaginable que Me Fahmi soit allé à cette rencontre sans parler de ces questions fondamentales.





Malheureusement, j’ai surtout l’impression que certains refusent systématiquement tout ce que propose Me Fahmi Saïd Ibrahim, non pas parce que ses idées sont mauvaises, mais simplement parce qu’il s’agit de lui. Et c’est cela qui est regrettable dans notre paysage politique actuel. On ne juge plus les actes avec objectivité ; on les juge selon la personne qui les pose.





Même si Me Fahmi proposait quelque chose de positif pour le pays, certains trouveraient toujours un moyen de le critiquer. Comme on dit souvent : même s’il montrait la lune, ils diraient que c’est du feu. Cette opposition permanente et presque obsessionnelle finit par décrédibiliser ceux qui la pratiquent, car elle donne l’impression d’un règlement de comptes personnel plutôt que d’un véritable combat politique.





En plus, je trouve que l’ancien ministre Mhoumadi Sidi oublie très vite certains événements récents. Il y a à peine trois mois, l’ancien candidat à l’élection présidentielle, le Dr Salim, avait lui aussi été reçu en audience par le colonel Azali Assoumani. Cette rencontre s’était faite sans grandes explications publiques et sans que cela ne provoque la moindre indignation de la part de Mhoumadi Sidi.





À ce moment-là, il était resté totalement silencieux. Aucune publication, aucune critique, aucune condamnation. Pourquoi ce silence ? Tout simplement parce qu’il apprécie cette personne et qu’il partage probablement certaines affinités politiques avec elle. Aujourd’hui, parce qu’il n’aime pas Me Fahmi, il trouve soudainement le courage de sortir sa plume pour l’attaquer publiquement.

Cette manière de faire révèle malheureusement un deux poids deux mesures qui affaiblit le débat politique dans notre pays. La cohérence voudrait que l’on adopte la même position pour tout le monde, indépendamment des préférences personnelles. Si rencontrer le président est condamnable, alors cela doit l’être pour tous. Mais si le dialogue reste nécessaire dans certaines circonstances, alors il faut accepter ce principe pour chacun, y compris pour Me Fahmi.





Notre pays traverse une période difficile où les divisions politiques deviennent de plus en plus profondes. Pourtant, au lieu d’encourager les échanges et les discussions sur les grands sujets nationaux, certains préfèrent alimenter les tensions personnelles et les querelles inutiles. C’est dommage, car les Comores ont besoin aujourd’hui d’hommes capables de dépasser les rivalités pour défendre l’intérêt supérieur de la nation.





On peut être en désaccord avec Me Fahmi. On peut critiquer certaines de ses positions politiques. C’est normal dans une démocratie. Mais les critiques doivent rester honnêtes, équilibrées et cohérentes. Elles ne doivent pas être guidées par la haine, l’animosité ou les calculs personnels.





L’intérêt du pays doit toujours passer avant les rancœurs politiques.





Hadji Mbae soilihi

Citoyen Comorien