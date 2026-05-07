Comores : une allocution nocturne pour masquer un échec d’État. L’objet de cette allocution était clair : justifier une nouvelle hausse des prix des c



L’allocution solennelle prononcée en soirée par le colonel Azali Assoumani, à une heure tardive où la plupart des citoyens sont déjà retirés dans leurs foyers, ne saurait être perçue comme un simple exercice de communication institutionnelle. Les sociétés d’État, censées constituer des leviers de développement et de stabilité, se trouvent aujourd’hui dans une situation critique. L’allocution solennelle prononcée en soirée par le colonel Azali Assoumani, à une heure tardive où la plupart des citoyens sont déjà retirés dans leurs foyers, ne saurait être perçue comme un simple exercice de communication institutionnelle. Les sociétés d’État, censées constituer des leviers de développement et de stabilité, se trouvent aujourd’hui dans une situation critique.





L’intervention solennelle du colonel Azali Assoumani, diffusée à 21h30 — une heure où la majorité des Comoriens aspire au repos — n’avait rien d’un hasard. Derrière ce choix de timing se cache une stratégie bien connue : annoncer une décision impopulaire dans la discrétion relative de la nuit, en espérant en atténuer l’impact politique et social.





L’objet de cette allocution était clair : justifier une nouvelle hausse des prix des carburants en invoquant la guerre au Moyen-Orient. Un argument commode, presque automatique dans les discours gouvernementaux confrontés à des tensions économiques. Pourtant, cette explication apparaît largement insuffisante, voire trompeuse, au regard de la réalité structurelle que traverse le pays.





Car le véritable problème est ailleurs. Il réside dans la gestion calamiteuse des sociétés d’État, progressivement vidées de leur substance au fil des années. Sous le régime actuel, ces entreprises publiques, autrefois piliers de l’économie nationale, ont été fragilisées par des pratiques de gouvernance contestables, un manque de transparence et une politisation excessive de leur direction.





La Société des hydrocarbures en est aujourd’hui l’exemple le plus frappant. Dirigée pendant des années de manière opaque, y compris à distance par des proches du pouvoir, elle se retrouve au bord de l’effondrement. La hausse des carburants apparaît ainsi moins comme une conséquence des dynamiques internationales que comme une tentative désespérée de renflouer des caisses asséchées par des années de mauvaise gestion.





Ce scénario n’est pas inédit. Il rappelle tragiquement le sort de l’ONICOR, autrefois fleuron de l’économie comorienne, aujourd’hui affaiblie après avoir été entraînée dans une spirale de déclin similaire. Ce précédent devrait alerter : sans réforme profonde de la gouvernance publique, la répétition de ces échecs semble inévitable.





En réalité, le peuple comorien paie aujourd’hui le prix d’un système où la responsabilité politique est diluée et où les décisions économiques majeures sont prises sans véritable redevabilité. L’argument de la crise internationale ne peut indéfiniment servir de paravent à des dysfonctionnements internes.





Face à cette situation, une question essentielle se pose : jusqu’à quand les Comoriens devront-ils supporter les conséquences d’une gestion qui semble davantage répondre à des intérêts particuliers qu’à l’intérêt général ?





L’allocution nocturne du président n’aura donc pas seulement annoncé une hausse des prix. Elle aura, malgré elle, mis en lumière une crise plus profonde : celle de la confiance entre un pouvoir et son peuple.





SAID AHMED SAID ABDILLAH, Président du Parti Comores Alternatives (P.C.A) Membre du Rassemblement de l'opposition Comorienne (R.O.C)