Deux personnes arrêtées pour incitation au viol

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 01 mars 2026 2026-03-01T14:50:00+01:00 Modifier ce post

Deux personnes arrêtées pour incitation au viol. La Gendarmerie Nationale rappelle avec la plus grande fermeté que toute incitation à la violence sexu

Deux personnes arrêtées pour incitation au viol

Suite à la diffusion, ce dimanche, d’une vidéo comportant des propos incitant au viol, la Gendarmerie informe la population que les deux personnes impliquées ont été arrêtées et sont actuellement entre les mains des autorités compétentes.

La Gendarmerie Nationale rappelle avec la plus grande fermeté que toute incitation à la violence sexuelle, et a fortiori à l’encontre de mineurs, constitue une infraction pénale grave passible de lourdes sanctions.

Nous appelons chacun à la responsabilité dans l’usage des réseaux sociaux et encourageons la population à signaler immédiatement tout contenu de cette nature.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières