Axian ouvre la première banque 100% digitale aux Comores. Alors que l’Afrique s’affirme comme le deuxième marché bancaire mondial en termes de croissa



Le groupe Axian franchit une étape historique dans le paysage bancaire de l’océan Indien. En obtenant une licence d’institution financière digitale décentralisée auprès de la Banque centrale des Comores, le groupe inaugure une entité régulée qui promet de transformer l’inclusion financière dans l’archipel.





Alors que l’Afrique s’affirme comme le deuxième marché bancaire mondial en termes de croissance, le groupe panafricain Axian accélère sa stratégie « Digibank & Fintech ». L’obtention d’une licence dans l’archipel lui permet d’y créer la toute première institution financière digitale des Comores.





Contrairement aux banques classiques, cette nouvelle entité opérera selon un modèle sans agences physiques (branchless). Une telle approche cible directement les zones où les réseaux bancaires sont peu développés.





L’objectif est clair : pallier un taux d’inclusion financière qui stagne à 50% aux Comores, soit dix points de moins que la moyenne d’Afrique subsaharienne. Les premiers services se concentreront sur des solutions de nano-crédits et micro-crédits accessibles via mobile.





Ces produits visent à répondre aux besoins urgents du quotidien pour les activités informelles avec des processus de validation quasi instantanés. Cette nouvelle structure fonctionnera de manière distincte, mais complémentaire aux activités de finance mobile déjà établies par le groupe, notamment MVola.





Pour Erwan Gelebart, CEO du pôle Digibank & Fintech d’Axian, cette licence d’institution financière digitale décentralisée auprès de la Banque centrale des Comores est « une étape décisive dans l’ambition du groupe de bâtir des écosystèmes financiers inclusifs et durables ».





Le déploiement illustre la volonté du groupe de combiner distribution mobile et activités régulées. « Concrètement, cela signifie qu’un particulier ou un agriculteur à Anjouan pourra accéder à un nano-crédit directement depuis son téléphone mobile », précise Erwan Gelebart.





Déjà présent dans 21 pays, le groupe renforce son statut de pionnier technologique. Cette annonce intervient peu après le lancement de VIA Assurance à Madagascar, une autre solution 100% digitale, démontrant la volonté du groupe de miser sur le numérique pour développer sa base d’utilisateurs.





En misant sur les marchés à fort potentiel et en numérisant les services financiers, le groupe panafricain entend offrir des solutions formelles là où la densité bancaire reste un frein au développement économique.





AP/Sf/APA