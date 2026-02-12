Signature de conventions de financement de 3 millions d'euros entre l'AFD et les Comores

Coopération financière : l'Union des Comores et l'AFD signent des accords de 3 millions d'euros


Signature de conventions de financement de 3 millions d'euros entre l'AFD et les Comores

Ce jeudi 12 février 2026, S.E. Moussa Abderemane, Ministre des Finances, et M. Thierry Libastre, Directeur de l’Agence française de développement (AFD) à Moroni, ont signé des conventions de financement d’un montant total de 3 millions d'euros.

​Cette aide budgétaire, qui renforce la stabilité macroéconomique du pays, se décline en trois axes majeurs :
  • 600 000 euros pour l'assurance maladie Généralisée (AMG)
  • 1 700 000 euros pour la modernisation des établissements de santé et d'éducation
  • 700 000 euros dédiés à l'apurement des arriérés de l'Etat envers la caisse de retraites.
