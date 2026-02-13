Nouvelle négligence à l’Hôpital El-Maarouf : des femmes enceintes pénalisées

Ce vendredi, des femmes enceintes venues pour leur consultation pré-anesthésique obligatoire avant une césarienne ont été renvoyées chez ell...



C'est quoi le motif ?

Le médecin titulaire est parti en voyage.

Son intérimaire a refusé de faire les consultations parce que « ce n’était pas son tour ».





Ce qu’il faut savoir :





● Cette consultation n’a lieu qu’une seule fois par semaine : le vendredi.

● Si elle n’est pas faite, la césarienne est automatiquement reportée.

● Certaines femmes concernées doivent accoucher la semaine prochaine.





Cela signifie une semaine de retard.

Une semaine d’angoisse.

Une semaine de risque supplémentaire.





On parle ici de femmes enceintes.

On parle de vies humaines.

On parle de sécurité maternelle.





Comment un service aussi essentiel peut-il dépendre du “tour” d’un médecin ?

Pourquoi aucune solution n’a été prévue en cas d’absence ?

Pourquoi les patientes doivent-elles subir les conséquences d’un manque d’organisation ?





Les négligences à l’Hôpital El-Maarouf deviennent trop fréquentes. La population mérite un service de santé fiable, organisé et responsable.





● La maternité ne peut pas attendre.

● La santé publique ne peut pas fonctionner au hasard.





Il est urgent que les autorités sanitaires prennent leurs responsabilités.





BEN OMAR