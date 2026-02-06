Le Président de la Cour d’Appel de Mutsamudu nommé Ministre de la Justice

Le Président de la Cour d’Appel de Mutsamudu nommé Ministre de la Justice. Magistrat de carrière, originaire de Ouani Anjouan, il occupait auparavant.

Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a signé ce jeudi 05 février 2026 le décret N°26-030/PR, portant composition du Gouvernement de l’Union des Comores.

Par ce décret, Monsieur Mohamed Nourouddine Afraitane est nommé Ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la Fonction publique, chargé des Droits de l’Homme et des Administrations publiques.

Magistrat de carrière, originaire de Ouani Anjouan, il occupait auparavant le poste de Premier Président de la Cour d’appel de Mutsamudu, une fonction importante dans le système judiciaire comorien.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans son engagement au service de la République.

Nadhuifou Houmadi
Ndzuani infos

