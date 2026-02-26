Lancement des travaux de réhabilitation de la route Mitsamiouli-Chezani

Lancement des travaux de réhabilitation de la route Mitsamiouli-Chezani

Le ministre de l’aménagement du territoire Chekidine Said Madi, en présence du Gouverneur de l’île de Ngazidja Mze Mohamed Ibrahim et du préfet de la région Mchangama Abbas ainsi que la population concernée, a procédé jeudi 26 février 2026, au lancement des travaux de 10 km de route reliant Mitsamihouli-Chezani sur fonds propres de l’Union des Comores à hauteur de plus de deux milliards cinq cents millions de francs comoriens. 

L’exécution des travaux est confiée à l’entreprise Chinoise WITEC pour une durée de dix mois allant de février à décembre 2026.

Selon le ministre de l’aménagement du territoire, la population est appelée à faire preuve de patience durant la période des travaux. Le Gouverneur a pour sa part insisté entre autres sur le respect strict des délais contractuels, soulignant que cette route stratégique facilitera la circulation des biens et des personnes tout en contribuant au développement économique et social de la région. Le préfet de la région a pour sa part assuré qu’il veillera au bon déroulement du chantier.

Rappelons que les travaux des 37 km reliant Bahani-Chezani financés par la BAD sont en cours d’exécution.

Gouvernorat Ngazidja

