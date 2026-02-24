La France veut 300 places de prison supplémentaires à Mayotte «d’ici un an et demi». Ce deuxième établissement pénitentiaire sur l’île avait été annon

Gérald Darmanin veut 300 places de prison supplémentaires à Mayotte «d’ici un an et demi»







Le ministre français de la Justice a également annoncé des travaux immédiats dans l’établissement pénitentiaire déjà existant de l’ile, dont le taux d’occupation dépasse régulièrement les 220 %.





C’est sa première visite en tant que Garde des Sceaux. Ce lundi 23 février, à Mayotte, Gérald Darmanin a dévoilé plusieurs mesures au sujet de l’ile dont la situation carcérale et judiciaire demeure très préoccupante. En visite dans l’établissement de Majicavo, le ministre a notamment déclaré la construction prochaine d’un nouveau site pénitentiaire à Mayotte, avec «250-300 places supplémentaires» dans des «prisons modulaires».





Ce deuxième établissement pénitentiaire sur l’île avait été annoncé dès 2022 par Éric Dupond-Moretti, mais était bloqué depuis par la question du foncier disponible, une problématique récurrente à Mayotte. L’actuel ministre de la Justice a assuré ce lundi aux Mahorais avoir trouvé des terrains disponibles, et a fait valoir une construction en préfabriqués, réduisant ainsi le délai de livraison «de 18 mois contre 7 ans pour une prison classique». Gérald Darmanin prévoit un possible retour en juillet de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, pour confirmer le projet.





Une surpopulation carcérale parmi les plus importantes





Durant sa visite, le locataire de la place Vendôme a également annoncé des travaux immédiats dans la prison existante, à Majicavo, incluant l’installation de filets anti-projections, ainsi qu’une revalorisation des primes des agents mahorais «d’ici deux mois». «Il faut absolument construire des places de prison mais, par ailleurs, que les étrangers qui commettent des actes de délinquance soient expulsés», a déclaré à la presse le garde des Sceaux, précisant que 50 % des détenus étaient étrangers et que 270 ont été expulsés l’année dernière.





Avec 643 détenus au 1er janvier 2026 pour 278 places, soit une densité carcérale de 231 %, la prison de Majicavo, seule de l’ile, reste en tête des établissements les plus surpeuplés. La situation n’a pas cessé de se dégrader ces dernières années : le taux d’occupation de la prison est resté en permanence au-dessus de 220 % durant l’année 2025. Alors que le garde des Sceaux avait annoncé vouloir inscrire dans le projet de loi contre la surpopulation carcérale la fin aux matelas au sol d’ici 2027, près de cinq à six détenus s’entassent par cellule dans cet établissement.





«S’il y a du monde dans la prison de Majicavo, c’est que la police, la gendarmerie, l’autorité judiciaire fait son travail et condamne des personnes», a soutenu Gérald Darmanin lors de son déplacement.





Les instances judiciaires fragilisées par le passage de Chido





Pour conclure sa visite, le ministre de la Justice s’est rendu sur le chantier du tribunal judiciaire de Mayotte, dont les retards suscitent l’ire des magistrats locaux. Les travaux devraient s’achever le 8 juillet, a indiqué Gérald Darmanin, assurant qu’il viendrait lui-même inaugurer le bâtiment. Avec le passage du cyclone Chido, le tribunal a perdu 40 % de sa surface, selon le rapport parlementaire consacré aux dysfonctionnements de la justice dans les Outre-mer.





Aucune annonce n’a en revanche été faite autour du projet de la cité judiciaire, un autre projet datant de 2022. Cent vingt-quatre millions d’euros pour sa réalisation d’ici 2028-2031 sont prévus dans la loi de refondation de Mayotte, promulguée en août 2025 après le passage du cyclone Chido.





©Libération