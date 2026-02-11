Comores - Maroc : Signature d’un accord relatif à l’exemption de visa ! Cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères Mbae Mohamed, e

Maroc-Comores : Exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service







Les Comores et le Maroc ont procédé, mercredi à Addis-Abeba, à la signature d’un accord relatif à l’exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service. Les Comores et le Maroc ont procédé, mercredi à Addis-Abeba, à la signature d’un accord relatif à l’exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service.





Cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères Mbae Mohamed, et de son homologue marocain Nasser Bourita, en marge de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA).





"En marge du 39ᵉ Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, Son Excellence Monsieur Mbaé Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et son homologue du Royaume du Maroc, Son Excellence Monsieur Nasser Bourita, ont procédé à la signature d’un accord relatif à l’exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service."