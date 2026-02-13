Bonne nouvelle pour les agents des aéroports de Mwali et Ndzuani

Bonne nouvelle pour les agents des aéroports de Mwali et Ndzuani. Les montants ont d’ores et déjà été virés et sont disponibles sur les comptes bancai

Aéroports de Moheli et Anjouan


Une enveloppe de plus de 45 millions de francs comoriens (KMF), représentant l’équivalent de deux mois de salaire, a été débloquée au profit des agents des aéroports de Mohéli et d’Anjouan, sur décision de Madame la Ministre des Transports, Hassane Alfeine Yasmine.

Les montants ont d’ores et déjà été virés et sont disponibles sur les comptes bancaires des bénéficiaires.

Cette mesure témoigne de la volonté des autorités de garantir la régularité des rémunérations et de soutenir les employés du secteur aéroportuaire, dont le travail est essentiel au bon fonctionnement du transport aérien dans nos îles.

Ministère des Transports Maritime et Aérien

