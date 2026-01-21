Variole du singe : Le gouvernement confirme l'identification des cas suspects aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 21 janvier 2026 2026-01-21T16:34:00+01:00 Modifier ce post

Variole du singe : Le gouvernement confirme l'identification des cas suspects aux Comores. Les patients "sont pris en charge à l'hôpital de Samba pour

Variole du singe : Le gouvernement confirme l'identification des cas suspects aux Comores

Quatre cas suspects de Mpox ont été identifiés aux Comores, a annoncé ce mercredi la porte-parole du gouvernement Fatima Ahamada à l'issue du conseil des ministres.

Les patients "sont pris en charge à l'hôpital de Samba pour faire toutes les analyses et l'isolement nécessaires", a-t-elle précisé.

L'épidémie continue de progresser dans la région. À Madagascar, 355 cas ont été recensés au 18 janvier, dont 94 confirmés. Un premier cas a été confirmé à Mayotte le 8 janvier. Texte : CMM

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières