Un jeune homme d’une vingtaine d’années retrouvé mort !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 janvier 2026 2026-01-29T10:28:00+01:00 Modifier ce post

Un jeune homme d’une vingtaine d’années retrouvé mort ! Originaire de Koni Djodjo, il avait grandi à Chitsangani et était arrivé à Anjouan dimanche de

Un jeune homme d’une vingtaine d’années retrouvé mort !

Ce jeudi 29 janvier 2026 au matin, le corps sans vie de Said Ali Ahmed, jeune homme d’une vingtaine d’années, a été retrouvé mort à Magombeni, Mutsamudu.

Originaire de Koni Djodjo, il avait grandi à Chitsangani et était arrivé à Anjouan dimanche dernier après avoir fait partie des jeunes expulsés de Mayotte.

Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Qu’Allah l’accueille en Son vaste Paradis.

Nadhuifou houmadi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières