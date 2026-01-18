Trafic de drogue : 149 kg de cannabis saisis et plusieurs individus interpellés

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 18 janvier 2026 2026-01-18T18:49:00+01:00 Modifier ce post

Trafic de drogue : 149 kg de cannabis saisis et plusieurs individus interpellés. La Garde-côtes Comorienne rappelle que ces trafics criminels constitu

Lutte contre le trafic de drogue dans les eaux comoriennes : 149 kg de cannabis saisis en mer


Trafic de drogue : 149 kg de cannabis saisis et plusieurs individus interpellés

La Garde-côtes Comorienne a procédé ce samedi soir, 17 janvier 2026 à une opération d’interception en mer ayant permis la saisie de 149 kg de cannabis. Les individus impliqués ont été interpellés puis remis aux autorités compétentes pour les suites judiciaires.

Parmi eux figure un facilitateur multirécidiviste, connu des services compétents, impliqué dans des filières organisées, notamment liées à l’acheminement de ressortissants africains en situation irrégulière sur le territoire national.

La Garde-côtes Comorienne rappelle que ces trafics criminels constituent une menace directe pour la sécurité nationale et la jeunesse.

Garde-côtes Comorienne

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières