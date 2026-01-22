Moroni : Lancement officiel de la FCCIA. L’événement a réuni entrepreneurs, architectes, promoteurs immobiliers, ingénieurs, partenaires et représenta

Lancement officiel de la FCCIA







Sous le parrainage de l’UCCIA : Le 20 janvier 2026, au New Select Moroni, s’est tenu le lancement officiel de la Fédération Comorienne de la Construction, de l’Immobilier et de l’Architecture (FCCIA), parrainée par l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat des Comores (UCCIA). Sous le parrainage de l’UCCIA : Le 20 janvier 2026, au New Select Moroni, s’est tenu le lancement officiel de la Fédération Comorienne de la Construction, de l’Immobilier et de l’Architecture (FCCIA), parrainée par l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat des Comores (UCCIA).





Ce parrainage traduit la conviction forte de l’UCCIA quant au rôle stratégique des secteurs de la construction, de l’immobilier et de l’architecture dans le développement économique national, l’aménagement du territoire, la création d’emplois durables et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.





En accompagnant la naissance de la FCCIA, l’UCCIA a souhaité encourager la structuration et la professionnalisation de ces métiers, renforcer le dialogue entre le secteur privé et les pouvoirs publics, et promouvoir des pratiques responsables, durables et créatrices de valeur.





L’événement a réuni entrepreneurs, architectes, promoteurs immobiliers, ingénieurs, partenaires et représentants institutionnels. Il a été marqué par la présentation officielle de la FCCIA, de sa vision, de ses missions et de son plan d’action 2026, suivie d’échanges constructifs avec la presse et les professionnels du secteur.





Avec la FCCIA, une nouvelle dynamique est lancée pour bâtir ensemble un secteur du bâti plus fort, mieux organisé et pleinement engagé au service du développement durable des Comores.





UCCIA Union des Chambres de Commerce des Comores