Les controverses d’un énième gouvernement en exil : entre illusion et impuissance 

Pendant que le peuple comorien subit les exactions et l'oppression systémique du régime d'Azali Assoumani, une partie de la diaspora en France semble se livrer à un jeu de marionnettes déconnecté des réalités. Bien qu'ils prétendent lutter contre la dictature, ces dirigeants autoproclamés ne font, par leur manque de cohérence et leurs actes fantaisistes, que renforcer la position du pouvoir en place.





Depuis l’appel de Marseille, qui avait pourtant suscité un espoir réel et une forte mobilisation sociale, les promesses médiatiques de déloger Azali se sont évaporées. À ces discours ont succédé plusieurs gouvernements en exil dont on peut légitimement questionner le format, la reconnaissance internationale et, surtout, l’incapacité totale à mener des actions concrètes ou clandestines sur le terrain.





Cette démarche, de plus en plus contestable, laisse les forces vives déterminées à en finir avec le régime dans le doute et l'incompréhension. Il revient alors de se demander, dans la logique des choses : à qui sert réellement ce gouvernement en exil ? Si l’histoire finira par éclairer les zones d'ombre de ces initiatives, l’urgence du moment impose un devoir moral et patriotique.





Nous devons porter un regard lucide et une observation fine sur la situation qui sévit dans nos îles.





Le silence et l’inaction de ces structures témoignent d'un manque criant de clarté et de clairvoyance politique. En tant que militants et membres de la société civile, il est de notre ressort de tirer la sonnette d’alarme. Le sort des Comores se joue aujourd'hui et il ne peut se satisfaire de postures théâtrales. Nous appelons chaque citoyen à un examen de conscience profond sur sa position et sa contribution à une cause qui redéfinira, inévitablement, l’avenir et le destin de notre archipel.





Par GHANEM Aboubacar, mémoire d’un citoyen véreux